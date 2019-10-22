Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Пираты остались без базы

В Голландии закрыт важнейший источник нелегального контента

На активности пиратов это не слишком скажется, считают эксперты

Голландская антипиратская организация BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, защищает права развлекательной индустрии) вместе с Американской ассоциацией кинокомпаний (MPA) и Альянсом творчества и развлечений (в него входят Amazon, Disney, HBO, Netflix и др.; альянс защищает авторские права членов) добились в Нидерландах блокировки Moonwalk, CDN-провайдера, предоставлявшего серверные услуги предположительно 80% российским сайтам с крадеными фильмами и сериалами, пишет издание TorrentFreak.

Большинство видеопиратов предпочитают именно CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента), поскольку такие сети объединяют множество серверов по всему миру, что дает возможность агрегировать сотни тысяч фильмов и сериалов, а также предоставляют сервис, позволяющий автоматизировать размещение этого контента на пиратских сайтах, объясняет замруководителя департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике