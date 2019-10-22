В Голландии закрыт важнейший источник нелегального контента
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Голландская антипиратская организация BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, защищает права развлекательной индустрии) вместе с Американской ассоциацией кинокомпаний (MPA) и Альянсом творчества и развлечений (в него входят Amazon, Disney, HBO, Netflix и др.; альянс защищает авторские права членов) добились в Нидерландах блокировки Moonwalk, CDN-провайдера, предоставлявшего серверные услуги предположительно 80% российским сайтам с крадеными фильмами и сериалами, пишет издание TorrentFreak.
Большинство видеопиратов предпочитают именно CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента), поскольку такие сети объединяют множество серверов по всему миру, что дает возможность агрегировать сотни тысяч фильмов и сериалов, а также предоставляют сервис, позволяющий автоматизировать размещение этого контента на пиратских сайтах, объясняет замруководителя департамента защиты интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин.
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