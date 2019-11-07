«Яндекс» начал тестирование робота-курьера на колесах
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера для перевозки небольших грузов, сообщила компания. Автономный шестиколесный прототип высотой около 50 см оснащен электроприводом с аккумуляторами, весит несколько десятков килограммов, может ездить по тротуарам со скоростью пешехода – до 5 км/ч. Автономность (около нескольких часов на одном заряде) зависит от режима движения, уточнили в компании.
Первые несколько роботов возят документы на территории штаб-квартиры «Яндекса» в бизнес-центре «Красная роза» по кольцевому маршруту 400 м. Робот-доставщик умеет распознавать объекты вокруг себя, планировать маршрут, пропускать пешеходов и животных, объезжать препятствия. За передвижением робота во время испытаний дистанционно наблюдает оператор. Крышка грузового контейнера закрыта на замок, который открывается через мобильное приложение. Двор бизнес-центра – открытая территория, где сотрудники компании и горожане гуляют, ездят на велосипедах и самокатах, пояснили в компании.
Для создания робота использован опыт разработки «Яндексом» беспилотного автомобиля. Как и автомобиль, доставщик оснащен лидаром, с которым может передвигаться в темноте. На роботе-доставщике тестируются разные наборы сенсоров, новые конструкции шасси для более сложного рельефа и хрупких грузов.
В будущем робот может использоваться в сервисах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», для доставки товаров из интернет-магазинов или для перевозки комплектующих в дата-центрах. После завершения испытаний «Яндекс» может предложить робота на рынке. Роботы могут стать незаменимы для этапа «последней мили» в быстро растущей сфере электронной коммерции, предполагает компания.
Производственные компании сейчас широко используют беспилотных роботов для доставки комплектующих на закрытых территориях – в цехах и на складах. Разработки беспилотных автомобилей разного размера для доставки товаров в городских условиях активно ведут автопроизводители, в числе которых Toyota, Ford и Renault. Пока такие машины тестируются на уровне прототипов. Робота-курьера Scout, похожего по концепции на прототип «Яндекса», тестирует американский Amazon.