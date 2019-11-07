«Яндекс» начал тестирование робота-курьера на колесах

Первые несколько роботов возят документы на территории штаб-квартиры «Яндекса» в бизнес-центре «Красная роза» по кольцевому маршруту 400 м. Робот-доставщик умеет распознавать объекты вокруг себя, планировать маршрут, пропускать пешеходов и животных, объезжать препятствия. За передвижением робота во время испытаний дистанционно наблюдает оператор. Крышка грузового контейнера закрыта на замок, который открывается через мобильное приложение. Двор бизнес-центра – открытая территория, где сотрудники компании и горожане гуляют, ездят на велосипедах и самокатах, пояснили в компании.