Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Представители всех операторов сошлись во мнении, что диапазона в 400 МГц (3,4–3,8 ГГц) не хватит на четыре компании. Непрерывной полосы шириной в 80–100 МГц хватит, чтобы разогнать скорость передачи данных до стандартов 5G, объясняет представитель одного из вендоров оборудования для строительства сетей. Однако если в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и выше этот ресурс можно найти, то в низких диапазонах (до 700 МГц) полосы такой ширины нет. Максимальная ширина здесь лишь 30–40 МГц. По стандартам 5G в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц) рекомендованы каналы от 200 МГц.