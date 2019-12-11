Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании. Как именно объединять усилия, операторы обсуждают, может быть создано совместное предприятие в равных долях.
Предполагается заняться высвобождением радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России.
В качестве базы для СП стороны договорились рассмотреть ООО «Новые цифровые решения», рассказал гендиректор ООО Вадим Семенов. «Новые цифровые решения» – СП «Ростелекома» и «Мегафона». Именно совместному предприятию целесообразно выделять дефицитный радиочастотный спектр в приоритетных диапазонах, который все участники будут использовать совместно на равных условиях, считает Семенов.
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич рассказывал «Интерфаксу», что стороны договорились о сотрудничестве, однако «должен быть не отдельный инфраструктурный оператор, а участие всех в создании сетей, которые будут интегрированы друг с другом, что мы и предлагали изначально».
Преимущество СП – есть шанс, что у операторов будут более или менее равные возможности, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов: при создании инфраструктурного оператора необходимо будет согласовать равноправный доступ всех заинтересованных операторов к инфраструктуре.
Ситуация начинает развиваться по сценарию, сходному с тем, что был с сетями 3G и 4G, когда все операторы получили частоты и успешно заработали, надеется он.
Хотя у объединения несколько иная задача, совместная работа и диалог операторов могут стать основой для объединения усилий в строительстве сетей пятого поколения, поскольку обеспечение покрытия силами одного оператора очень затратно, полагает Анкилов.
В августе замминистра связи Олег Иванов говорил, что операторы пришли к консенсусу в подходах к созданию единого инфраструктурного оператора.
Стандартом должен быть диапазон 3,4–3,8 ГГц, а другие частоты возможны к использованию как комплементарные, комментировал гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян намерение создать СП.
Представители всех операторов сошлись во мнении, что диапазона в 400 МГц (3,4–3,8 ГГц) не хватит на четыре компании. Непрерывной полосы шириной в 80–100 МГц хватит, чтобы разогнать скорость передачи данных до стандартов 5G, объясняет представитель одного из вендоров оборудования для строительства сетей. Однако если в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и выше этот ресурс можно найти, то в низких диапазонах (до 700 МГц) полосы такой ширины нет. Максимальная ширина здесь лишь 30–40 МГц. По стандартам 5G в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц) рекомендованы каналы от 200 МГц.
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Все эти диапазоны также различаются радиусом покрытия. Низкочастотный диапазон – до 700 МГц – пригоден для дорог и неплотной застройки: радиус действия базовой станции может достигать нескольких километров. Он обеспечивает стабильный сигнал в помещениях, но максимальная скорость передачи данных не больше 100 Мбит/c.
Вторая группа – средний диапазон, от 2 до 6 ГГц. Радиус действия базовой станции – от нескольких сотен метров до 1–2 км. Этот диапазон считается оптимальным для покрытия 5G городской среды.
Третья группа – миллиметровые частоты в диапазоне 24,25–29,5 ГГц. Этот диапазон подходит для работы сервисов, требующих большой скорости передачи данных, до 20 Гбит/с, например для передачи 3D-видео или создания дополненной реальности. Однако радиус действия сигнала в диапазоне не превышает 200 м.
По словам представителя одного из операторов, никто не будет строить ковровое покрытие в миллиметровом диапазоне, так как это потребует многократного увеличения числа базовых станций и удорожания сети в 40 раз. В идеале, говорит специалист, каждому оператору нужны частоты во всех трех диапазонах, чтобы использовать их для разных целей.