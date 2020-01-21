«Ростелеком» приобретет долю в подразделении ФРИИ за 2 млрд рублей

«Ростелеком» ожидает возврата инвестиций в течение 5 лет, продолжает Айвазов: «Доля в 30% даст «Ростелекому» баланс выгоды как покупателя и как инвестора. Если конкурент «Ростелекома» будет готов заплатить за портфельную компанию большую сумму, а мы не успеем купить ее раньше, то мы получим свой доход как инвестор и останемся в выгоде».