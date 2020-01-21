«Ростелеком» приобретет долю в подразделении ФРИИ за 2 млрд рублей
«Ростелеком» через дочерние компании станет владельцем 31,03% инвестиционного подразделения Фонда развития интернет-инициатив – «ФРИИ инвест». Сумма сделки составит 2 млрд руб., ее планируется закрыть до конца месяца. По условиям сделки, два представителя «Ростелекома» войдут в состав инвестиционного комитета «ФРИИ инвест». Обо всем этом вице-президент «Ростелекома» по развитию бизнеса Александр Айвазов и директор ФРИИ Кирилл Варламов заявили на пресс-конференции.
В начале 2020 г. дочерняя компания «Ростелекома» «Башинформсвязь» приобрела 18,36% уставного капитала «ФРИИ инвеста», сумма сделки могла составить 1 млрд руб., говорили два человека. По условиям второй сделки, оператор получит еще 13%. Он приобретет их через дочернюю структуру венчурный фонд «Комм ИТ кэпитал». Айвазов заверил, что решения о двух сделках принимались одновременно. «Это просто структура сделки. Мы принимали решение, какими 100-процентными дочками нам комфортнее войти в капитал «ФРИИ инвест» с точки зрения процессов бюджетирования», – объяснил он «Ведомостям».
«Ростелеком» ожидает возврата инвестиций в течение 5 лет, продолжает Айвазов: «Доля в 30% даст «Ростелекому» баланс выгоды как покупателя и как инвестора. Если конкурент «Ростелекома» будет готов заплатить за портфельную компанию большую сумму, а мы не успеем купить ее раньше, то мы получим свой доход как инвестор и останемся в выгоде».
Привлеченные средства «ФРИИ инвест» сможет инвестировать в новые проекты или использовать на дофинансирование портфельных компаний. В ближайшие два года фонд инвестирует в 50 компаний. По словам Варламова, 10 компаний уже определены, остальные 40 ему пока что неизвестны. В дальнейшем ФРИИ планирует привлекать дополнительные инвестиции, предупреждает он.
ФРИИ пересмотрит инвестиционное предложение для стартапов: сумма, на которую могут претендовать компании на ранней стадии, увеличилась с 2,5 до 5 млн руб. Компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб.
ФРИИ – не первый партнер оператора в сфере инвестиций. У «Ростелекома» есть совместная программа с акселератором Высшей школы экономики, с акселераторами в Санкт-Петербурге и Казани.
Задача «Ростелекома» – найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях, утверждает Айвазов: «Нас интересуют все истории, связанные с искусственным интеллектом, виртуальной и дополненной реальностью».