Следствие убедило суд оставить под стражей гендиректора «Т-платформ»
Басманный суд продлил арест гендиректора российского производителя суперкомпьютеров «Т-платформы» Всеволода Опанасенко до 24 марта, передает корреспондент «Ведомостей». Таким образом, срок заключения предпринимателя достигнет года. Бизнесмен настаивает на невиновности.
Адвокат Всеволода Опанасенко Наталья Сальникова предоставила суду результаты лингвистической экспертизы переговоров Опанасенко и начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова. Следствие считает, что Опанасенко решил получить преимущество при заключении госконтракта и склонил Александрова к совершению преступления. Согласно результатам экспертизы, эксперты не обнаружили никаких признаков конспирации или сговора, что свидетельствует об отсутствии состава преступления. Второй адвокат Опанасенко, Дмитрий Ляшков, отметил, что, несмотря на то что лингвистическая экспертиза была проведена 19 декабря, защита смогла ознакомиться с ее результатами только 20 января.
Прокурор выступал против продления ареста. По его мнению, следователь не привел основания для продления срока. Однако в итоге суд прислушался к позиции следователя и продлил заключение, а ходатайство о переводе Опанасенко под домашний арест не было удовлетворено. Срок содержания под арестом Александрова также продлили до 24 марта.
«Т-платформы» разрабатывают суперкомпьютеры, а «дочка» компании «Байкал электроникс» – одноименный процессор «Байкал-Т1» и компьютеры на этих процессорах. Дело Опанасенко и Александрова, которое завели в марте 2019 г., связано с контрактами на поставку 9348 компьютеров МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб свыше 300 млн руб. На сайте госзакупок есть контракт между МВД и «Т-платформами». МВД планировало принимать теоретическую часть экзаменов на получение водительских прав. Сумма контракта – 357 млн руб., оплачено было 178,5 млн руб. аванса, после этого МВД стало указывать на проблемы с закупкой – несвоевременную или недостаточную поставку.
Финансовое положение компании с момента ареста Опанасенко значительно ухудшилось, рассказывал в декабре прошлого года его представитель. Компании не хватало оборотных средств, она не могла получить банковские гарантии для участия в госконкурсах, ушла часть сотрудников. ФНС и следователи провели множество обысков, допросов, проверок, что также деморализовало часть сотрудников, уверен он.
В августе ФНС подала заявление о признании «Т-платформ» банкротом. Размер требований не раскрывался. Суд принял заявление в сентябре, но его рассмотрение откладывалось несколько раз. Правительство в декабре обсуждало меры финансового оздоровления «Т-платформ». Как один из вариантов рассматривалась передача 100% «Т-платформ» «дочке» ВЭБа «НМ-теху», говорил представитель «Т-платформ».