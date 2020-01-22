Следствие убедило суд оставить под стражей гендиректора «Т-платформ»

«Т-платформы» разрабатывают суперкомпьютеры, а «дочка» компании «Байкал электроникс» – одноименный процессор «Байкал-Т1» и компьютеры на этих процессорах. Дело Опанасенко и Александрова, которое завели в марте 2019 г., связано с контрактами на поставку 9348 компьютеров МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб свыше 300 млн руб. На сайте госзакупок есть контракт между МВД и «Т-платформами». МВД планировало принимать теоретическую часть экзаменов на получение водительских прав. Сумма контракта – 357 млн руб., оплачено было 178,5 млн руб. аванса, после этого МВД стало указывать на проблемы с закупкой – несвоевременную или недостаточную поставку.