Почему люди глупеют и как с этим бороться
«Технологии развиваются столь стремительно, что человек чувствует себя растерянным, не успевая адаптироваться к этим изменениям. Некоторые говорят, что в прошлом мир уже переживал подобные радикальные трансформации – например, с распространением автомобилей, радио, поэтому волноваться не о чем», – такими словами Герман Греф открыл деловой завтрак Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он предложил гостям с помощью голосования высказать свое мнение по этому вопросу.
«Нынешняя трансформация беспрецедентна по скорости и глубине» – так считают 76% участников завтрака, среди которых было много международных и российских экспертов, специалистов, топ-менеджеров, финансистов. «Не отличается от предыдущих» – считают 23%, а 1% полагает, что она «менее масштабна, чем в прошлые времена».
Сегодня технологические изменения ведут к трем важным негативным последствиям для человека, отметил Греф: перегруженность информацией, растущий выбор и растущая неопределенность, потеря частной жизни (privacy). Выступающие рассмотрели с разных сторон влияние этой трансформации на человека.
Вначале о проблемах цифровой зависимости рассказал Андрей Курпатов, возглавляющий в Сбербанке лабораторию нейронаук и поведения человека. (Курпатов известен как автор и ведущий ток-шоу о человеческой психологии «Доктор Курпатов», которое выходило на «Первом канале».)
«Мы – то, что мы едим, в том числе в области информации», – начал Курпатов и показал картинку статьи в научном журнале (сплошной текст) и Instagram Ким Кардашьян. «На что вы прежде всего смотрите?» – спросил он. И пояснил: «Не стыдитесь. Мозг работает так, что из экономии он выбирает те задачи, что попроще». В медиасекторе это хорошо понимают, поэтому мы наблюдаем эскалацию примитивного контента. Мы переходим из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга, где нет системного и аналитического мышления, образно описал Курпатов.
Приведя данные из последних исследований о том, как работает мозг, Курпатов отметил: когда контент потребляется постоянно, часть мозга, связанная с мышлением, впадает в спячку (или даже не формируется в процессе взросления человека, который идет до 25 лет). Чтобы мозг начал всерьез думать, нужно 23 минуты (без прерывания), а опросы показывают, что человек отрывается на телефон каждые 15 минут; он не успевает сосредоточиться, чтобы начать думать.
Это ведет к цифровому аутизму, отметил Курпатов. В жизни человек все меньше общается лицом к лицу с другими людьми, заменяя это общением в соцсетях и потреблением цифрового контента. Из-за этого теряются навыки коммуникации в реальной жизни, человек перестает понимать проблемы других людей, растут отчуждение и непонимание. И если человек проводит в телефоне больше 2,5–3 часов в день, резко возрастают депрессивные мысли, социальная настороженность, агрессия.
Кроме того, снижается способность к обучению, отметил Курпатов. Это подтвердила Нгейр Вудс, ректор Школы управления Блаватника при Оксфордском университете: «Если студент выбирает, что делать – купить пару туфель на Amazon или слушать лекцию, он и ничего не узнает и туфли выберет не такие хорошие». Кроме того, озвученная Курпатовым потеря способности разбираться и анализировать ведет к тому, что и в соцсетях человек прежде всего соглашается с той публикацией, которая подтверждает уже сложившуюся у него точку зрения, что еще больше ухудшает ситуацию, отметила Вудс.
Снижение функциональности мозга ведет к тому, что перестает работать видение будущего, человек теряет способность задумываться о том, что ему делать, как поступать, строить образы будущего, добавил Курпатов. Теряется способность анализировать, люди становятся нетерпимы к своим неудачам, это подрывает их способность адаптироваться к жизни и добиваться успеха.
Курпатов также привел результаты исследований, показывающие зависимость работы мозга от того, где находится телефон – рядом или далеко (есть ли возможность заглянуть в него). Когда телефон рядом, это провоцирует желание взять его, что отражается на деятельности мозга. Вывод – «когда телефон рядом, то глупеешь».
Бороться с этим можно тремя способами, считает он: нужно самоосознание; нужно соблюдать цифровую гигиену; улучшать и увеличивать количество социальных связей в реальной жизни.
Вопрос «что делать» рассмотрел и Джейкоб Френкел, председатель совета директоров JPMorgan Chase International, – но с другой точки зрения. Регулировать нужно не развитие технологий, не изобретение инструментов (ограничения в этой области будут мешать развитию), регулировать нужно использование технологий.
Любая активность в мире – это межотраслевой феномен, отметил он и привел такой пример. Если инженеры изобрели двигатель, который позволяет автомобилю ездить со скоростью в несколько раз большей, чем у имеющихся машин, и этот автомобиль выпустили на дорогу и произошло множество ДТП, то это не проблема двигателя и инженеров. Сначала нужно было изменить систему, потому что дороги слишком узки.
«Искусственный интеллект выглядит так не по-человечески… – улыбнулся Френкел. – Хорошо, давайте сначала будем работать с дополненной реальностью – ведь это просто дополнение к тому, что у нас уже есть».
О силе ошибок (способность анализировать которые, по Курпатову, теряют молодые люди) говорил Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associate (активы под управлением – более $160 млрд). «Боль + рефлексия = прогресс», – привел он формулу успеха. «После того как боль проходит, ты больше знаешь о реальности», – сказал он, приведя в пример свои мысли о том, что фондовый рынок будет рушиться после долгового кризиса в развивающихся странах в 1982 г. В реальности это было дно для фондового рынка и лучший момент для покупки акций – и эта история, по словам Далио, многому его научила.
Хотя он и не перестал совершать ошибки. Но, чтобы это случалось реже, нужно сформулировать критерии, которым следовать в проблемной и неоднозначной ситуации, а также не зацикливаться на собственном мнении. «Когда сам принимаешь решения, то просто лишь принимаешь их. Пусть рядом будет кто-то, кто знает эти критерии и может указать на них», – посоветовал Далио. Кроме того, «интеллектуально ты хочешь знать, в чем твои ошибки, но эмоционально, подсознательно это сложно», сказал он и добавил, обращаясь к кому-то из присутствующих: «Вы хотите услышать, что я на самом деле о вас думаю?»
Любую мысль, которую может подумать мозг, можно переложить в алгоритм, а если взять не один мозг и переложить различные мнения на алгоритм в соответствии с заданными критериями, создаешь коллективный процесс принятие решения. Когда начинаешь сомневаться, обращаешься к этому алгоритму и там учитываются разные мнения, ты больше не ограничен собственным решением. «Абсолютно устаревший подход – быть ограниченным внутри собственного мозга и не привлекать коллективное мышление», – подвел итог Далио.
Эти вопросы, поднятые на экономическом форуме, связаны скорее не с экономикой, а с образованием, однако они очень важны для развития людей, суммировал Греф. Но дело не только в учениках, «главная проблема в России – учителя: кто учит наших детей?». У многих учителей, даже обладающих хорошими знаниями, нет коммуникативных навыков, помогающих обучению, отметил Греф, добавив, что в том числе и по этой причине Сбербанк активно занимается образовательными проектами.