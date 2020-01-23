Почему люди глупеют и как с этим бороться

Хотя он и не перестал совершать ошибки. Но, чтобы это случалось реже, нужно сформулировать критерии, которым следовать в проблемной и неоднозначной ситуации, а также не зацикливаться на собственном мнении. «Когда сам принимаешь решения, то просто лишь принимаешь их. Пусть рядом будет кто-то, кто знает эти критерии и может указать на них», – посоветовал Далио. Кроме того, «интеллектуально ты хочешь знать, в чем твои ошибки, но эмоционально, подсознательно это сложно», сказал он и добавил, обращаясь к кому-то из присутствующих: «Вы хотите услышать, что я на самом деле о вас думаю?»