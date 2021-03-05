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Google отказывается от персональных данных

Эксперты считают, что это снизит эффективность рекламы
Екатерина Максимушкина
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Американская корпорация Google откажется в 2022 г. от технологий отслеживания данных отдельных пользователей для таргетинга рекламы, а также от инвестиций в такие технологии, сообщил 3 марта в блоге компании директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин.

В январе 2020 г. Google объявила, что перестанет поддерживать сторонние файлы cookie в браузере Chrome в течение двух лет. Но в отличие от других IT-компаний, которые тоже намереваются отказаться (или уже отказались, как Apple с браузером Safari в 2020 г. и Mozilla Foundation с Firefox в 2013 г.) от файлов cookie, Google не будет разрабатывать альтернативные средства отслеживания предпочтений пользователей и использовать подобные технологии в своих продуктах, говорится в заявлении компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных