Google отказывается от персональных данных

В январе 2020 г. Google объявила, что перестанет поддерживать сторонние файлы cookie в браузере Chrome в течение двух лет. Но в отличие от других IT-компаний, которые тоже намереваются отказаться (или уже отказались, как Apple с браузером Safari в 2020 г. и Mozilla Foundation с Firefox в 2013 г.) от файлов cookie, Google не будет разрабатывать альтернативные средства отслеживания предпочтений пользователей и использовать подобные технологии в своих продуктах, говорится в заявлении компании.