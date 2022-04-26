Как «Яндекс» и Google не признали ДНР и ЛНР

Такое положение касается как городов и сел, находившихся под контролем республик до начала специальной военной операции на Украине, так и тех, которые сейчас перешли под контроль Донецка и Луганска или пока обороняются украинскими вооруженными формированиями. Также на картах не были нанесены границы ДНР и ЛНР (сами республики считают, что их суверенитет распространяется на административные территории соответствующих областей).