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Как «Яндекс» и Google не признали ДНР и ЛНР

Их картографические сервисы по-прежнему считают Донбасс украинским
Марина Царева
В «Яндексе» заверяли, что скорректируют карты, а претензии к Google по отображению территорий уже были у российских властей / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие картографические онлайн-сервисы «Яндекс.Карты» и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской народных республик как принадлежащие Украине, несмотря на то что РФ официально признала ДНР и ЛНР независимыми государствами. По состоянию на 25 апреля, более чем через два месяца после подписания указа президента России Владимира Путина о признании независимости республик (это произошло 21 февраля 2022 г.), населенные пункты ДНР и ЛНР маркируются картографическими сервисами «Яндекса» и Google как входящие в состав Донецкой и Луганской областей Украины.

Такое положение касается как городов и сел, находившихся под контролем республик до начала специальной военной операции на Украине, так и тех, которые сейчас перешли под контроль Донецка и Луганска или пока обороняются украинскими вооруженными формированиями. Также на картах не были нанесены границы ДНР и ЛНР (сами республики считают, что их суверенитет распространяется на административные территории соответствующих областей).

«Ведомости» направили запросы в Google и «Яндекс». В пресс-службе американской корпорации не ответили на запрос. «Мы воздержимся от комментариев», – сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных