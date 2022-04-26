Как «Яндекс» и Google не признали ДНР и ЛНР

Как «Яндекс» и Google не признали ДНР и ЛНРИх картографические сервисы по-прежнему считают Донбасс украинским
Крупнейшие картографические онлайн-сервисы «Яндекс.Карты» и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской народных республик как принадлежащие Украине, несмотря на то что РФ официально признала ДНР и ЛНР независимыми государствами. По состоянию на 25 апреля, более чем через два месяца после подписания указа президента России Владимира Путина о признании независимости республик (это произошло 21 февраля 2022 г.), населенные пункты ДНР и ЛНР маркируются картографическими сервисами «Яндекса» и Google как входящие в состав Донецкой и Луганской областей Украины.
Такое положение касается как городов и сел, находившихся под контролем республик до начала специальной военной операции на Украине, так и тех, которые сейчас перешли под контроль Донецка и Луганска или пока обороняются украинскими вооруженными формированиями. Также на картах не были нанесены границы ДНР и ЛНР (сами республики считают, что их суверенитет распространяется на административные территории соответствующих областей).
«Ведомости» направили запросы в Google и «Яндекс». В пресс-службе американской корпорации не ответили на запрос. «Мы воздержимся от комментариев», – сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса».