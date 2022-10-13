Иностранных граждан могут отстранить от управления классифайдами

Участники отрасли предложили вместо этого ввести требование управленческого контроля граждан РФ в классифайдах. Также из сферы действия нового закона предлагается исключить классифайды с объявлениями в сферах недвижимости, транспортных средств, а также рекрутинга. Об этом говорится в письме, направленном АНО «Цифровая экономика» по итогам совещания с участием представителей «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа, а также Минцифры, Минфина и Управления делами президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили несколько участников встречи.