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Иностранных граждан могут отстранить от управления классифайдами

Это предлагается как замена ограничению доли иностранцев в капитале компаний
Екатерина Кинякина
Законопроект Горелкина 5 июля был принят в первом чтении. Поправки предлагают не только ограничение доли иностранного владения в классифайдах, но и требования к обороту персональных данных (ПД) / Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские классифайды предложили отказаться от идеи ограничить максимальную долю иностранцев в них 20%. Такое требование содержится в поправках к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенных зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным («Единая Россия»).

Участники отрасли предложили вместо этого ввести требование управленческого контроля граждан РФ в классифайдах. Также из сферы действия нового закона предлагается исключить классифайды с объявлениями в сферах недвижимости, транспортных средств, а также рекрутинга. Об этом говорится в письме, направленном АНО «Цифровая экономика» по итогам совещания с участием представителей «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа, а также Минцифры, Минфина и Управления делами президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. С документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили несколько участников встречи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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