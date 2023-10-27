Донецкий мобильный оператор «Феникс» заработает во всей России

Зона покрытия «Феникса» не ограничивается только ДНР, также оператор начал работать и в Запорожской и Херсонской областях. «По итогам января – июня текущего года плотность покрытия сети в зоне обслуживания РОС составила на освобожденных территориях ДНР 75,6% в стандарте 2G и 41% – в стандарте 4G. На территории ДНР без учета освобожденных населенных пунктов – 99,5% в стандарте 2G и 60,1% – в стандарте 4G. Покрытие сетью 2G в других новых регионах примерно одинаковое и охватывает порядка 43% территорий, а сетью 4G на конец первого полугодия 2023 г. покрыто 6,2% освобожденных населенных пунктов Херсонской области и порядка 20% – Запорожской», – говорил заместитель директора «Феникса» Владислав Трунов в ходе брифинга с журналистами в июле 2023 г.