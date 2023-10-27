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Донецкий мобильный оператор «Феникс» заработает во всей России

Но за пределами своей сети он будет доступен в роуминге
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Cотовый оператор ДНР «Республиканский оператор связи» (РОС, работает под торговой маркой «Феникс») начнет предоставлять услуги связи на всей территории России с 1 ноября, сообщается на официальной странице оператора в VK.

Регистрация в сетях роуминг-партнеров «Феникса» в других регионах России будет автоматической. Исходящие звонки на мобильную и проводную телефонную связь за пределами «домашнего региона» составят 3 руб. за одну минуту, исходящие SMS – 1,5 руб., входящие звонки и SMS будут бесплатными. 

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Мобильный интернет «Феникса» в роуминге можно будет подключить как дополнительную услугу по акции «Единая страна». За 1 ГБ придется заплатить 180 руб., 2 ГБ – 350 руб., 5 ГБ – 700 руб. При этом дополнительные услуги мобильного оператора, такие как опции «День свободы», «Ночь свободы», возможность подключения акции «Соцсети без границ!», «Пакетные передачи данных» и «Пакетные SMS предложения», будут недоступны.

Услуги мобильной связи через роуминговых партнеров в остальной части России стали доступны после интеграции сетей ДНР в российское телекомпространство, говорится в сообщении РОС. Из-за масштабной модернизации ядра опорной сети начали меняться коды с украинского на российский +7949, сказала телеканалу «Вести. Донецк» пресс-секретарь «Феникса» Виктория Пономарева. Процесс присвоения российского кода происходит удаленно без их участия.

Абонентам, у которых не получится удаленно изменить код, нужно будет обратиться в центр обслуживания абонентов для бесплатной замены SIM-карт, уточнила она. Проверить регистрацию SIM-карт в роуминге можно с 1 ноября в личном кабинете абонента или через короткий вызов на  *180#.

Зона покрытия «Феникса» не ограничивается только ДНР, также оператор начал работать и в Запорожской и Херсонской областях. «По итогам января – июня текущего года плотность покрытия сети в зоне обслуживания РОС составила на освобожденных территориях ДНР 75,6% в стандарте 2G и 41% – в стандарте 4G. На территории ДНР без учета освобожденных населенных пунктов – 99,5% в стандарте 2G и 60,1% – в стандарте 4G. Покрытие сетью 2G в других новых регионах примерно одинаковое и охватывает порядка 43% территорий, а сетью 4G на конец первого полугодия 2023 г. покрыто 6,2% освобожденных населенных пунктов Херсонской области и порядка 20% – Запорожской», – говорил заместитель директора «Феникса» Владислав Трунов в ходе брифинга с журналистами в июле 2023 г.

Базово «Феникс» работал только в ДНР, но сейчас зона действия его сетей расширилась и на другие новые регионы, подтверждает бывший министр связи ДНР Виктор Яценко. По его оценкам, абонентская база оператора сейчас составляет чуть больше 1,5 млн человек.

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Вероятнее всего, за пределами новых регионов в остальной части России «Феникс» может работать на сетях Tele2 как виртуальный оператор, предполагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Основная зона покрытия «Феникса» приходится на зону ДНР, но также он будет активно присутствовать и в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку «большая четверка» федеральных сотовых операторов туда не заходит, полагает эксперт.

Вряд ли за пределами новых территорий «Феникс» получит большое количество абонентов, продолжает Кусков. Но можно будет именовать его «единым мобильным оператором Российской Федерации» и извлечь из этого маркетинговую выгоду, обращает внимание он. Также через «Феникс» можно будет обеспечить поставки в ДНР телекомоборудования, которое из-за продолжающихся боевых действий выходит из строя и нуждается в обновлении, заключил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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