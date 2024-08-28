IT-компании могут обязать инвестировать в образование 5% от налоговых вычетов

IT-компании могут обязать инвестировать в образование 5% от налоговых вычетовНа фоне дефицита кадров бизнес и сам расширяет сотрудничество с вузами, открывая 80 совместных программ
Минцифры может обязать с 2025 г. аккредитованные IT-компании инвестировать 5% от сэкономленных благодаря отраслевым льготам средств в обучение студентов профильных специальностей в российских вузах. Об этом заявил 27 августа на пресс-конференции глава Минцифры Максут Шадаев.
«Прежде всего нас волнуют кадры, которые крупные IT-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы», – добавил министр.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры с просьбой уточнить подробные параметры озвученной Шадаевым инициативы.
Впрочем, как заявила на той же конференции директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова, российские IT-компании («Яндекс», «Сбер», Т-банк и др.) уже в сентябре откроют около 80 учебных программ в вузах.
В частности, с нового учебного года в ряде университетов стартует совместная бакалаврская программа AI360 (при участии «Яндекса» и «Сбера») для подготовки разработчиков языковых моделей машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), рассказала она. Программу будут преподавать в вузах, принявших участие в разработке учебной программы: в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), Московском физико-техническом институте (МФТИ), ИТМО и университете «Иннополис», следует из данных сайта AI360.
Вузы создают совместные с IT-компаниями программы по ИИ, так как игроки рынка знают актуальные потребности индустрии, сказал ректор ИТМО Владимир Васильев. В одиночку университеты не справились бы с разработкой таких программ, пояснил он. При этом каждое из четырех учреждений, запустившее AI360, самостоятельно определяет профильные дисциплины, на изучении которых будут фокусироваться студенты, уточнил Васильев.
С сентября VK запустит в нижегородском филиале НИУ ВШЭ программу бакалавриата по искусственному и дополненному интеллекту (совместно с «Альфа банком» и местным IT-кампусом «Неймарк»), рассказала «Ведомостям» заместитель вице-президента по образовательным проектам компании Анна Степанова. Другую программу по прикладному ИИ компания реализует в Уральском федеральном университете (УрФУ), добавила она. Всего VK сотрудничает с более чем 30 российскими вузами, в том числе привлекая таким образом кадры, сказала Степанова.
Шадаев в августе прошлого года оценивал дефицит IT-специалистов в России в 500 000 – 700 000 человек. В конце мая генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко предположил, что в перспективе нескольких лет нехватка IT-кадров при сохранении текущих трендов может составить до 1 млн специалистов.
О кадровом голоде в сфере IT говорили на конференции и сами представители компаний. Так, с нехваткой специалистов по информационной безопасности на фоне роста компании столкнулся T-банк, рассказала руководитель «Т-банк.Образования» Варвара Смирнова. Банк инвестирует в образовательные проекты, потому что хочет подготовить для себя квалифицированных сотрудников, пояснила она «Ведомостям». В 2017 г. компания открыла кафедру в бакалвариате МФТИ, в 2023 г. еще один проект появился в НИУ ВШЭ. Кадры требуются не только в столичные офисы банка, поэтому банк сотрудничает и с региональными вузами, уточнила Смирнова. Например, Т-банк запустил IT-курсы в пермском НИУ ВШЭ (c 2023 г.), Казанском федеральном университете (с 2022 г.), Челябинском государственном университете (с 2023 г.) и т. д.
В развитии регионального IT-образования заинтересован и «Яндекс», отметила Козлова. В частности, в новом учебном году сотрудники компании будут обучать студентов фронтенд и бэкенд разработке в рамках модульной дисциплины в 19 вузах из 12 российских регионов (включая Москву и Санкт-Петербург). В их числе Дальневосточный федеральный университет, Тюменский государственный университет, УрФУ и др., пояснил представитель пресс-службы «Яндекса».
В июне на Петербургском международном экономическом форуме Шадаев озвучивал более жесткий сценарий для IT-компаний. «Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (IT-компаний. – «Ведомости») будет условием сохранения льгот», – говорил министр. Как отмечал там же исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, есть немало региональных вузов, которые так и не смогли выстроить партнерство с IT-бизнесом. В таких учебных заведениях дают академические знания, тогда как практические навыки у студентов существенно отстают от требований рынка. Объем инвестиций, вложенных в подготовку учебных программ в российских вузах, участвующие в конференции IT-компании не озвучили.
Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже четыре года. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14% до 7,6%. С начала 2021 г. они платили налог на прибыль по ставке 3%, с середины 2022 г. ставка была обнулена до конца 2024 г. В середине июля Госдума, а затем Совет Федерации утвердили поправки в НК РФ, согласно которым в 2025–2030 гг. для таких компаний ставка составит 5%.
В октябре 2022 г. Минфин оценивал выпадающие в 2022–2024 гг. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд руб. по налогу на прибыль и в 250 млрд руб. по страховым взносам, отмечал директор аналитической компании Б1 Геннадий Тимоничев.
В подготовке материала участвовала Анна Устинова