IT-компании могут обязать инвестировать в образование 5% от налоговых вычетов

О кадровом голоде в сфере IT говорили на конференции и сами представители компаний. Так, с нехваткой специалистов по информационной безопасности на фоне роста компании столкнулся T-банк, рассказала руководитель «Т-банк.Образования» Варвара Смирнова. Банк инвестирует в образовательные проекты, потому что хочет подготовить для себя квалифицированных сотрудников, пояснила она «Ведомостям». В 2017 г. компания открыла кафедру в бакалвариате МФТИ, в 2023 г. еще один проект появился в НИУ ВШЭ. Кадры требуются не только в столичные офисы банка, поэтому банк сотрудничает и с региональными вузами, уточнила Смирнова. Например, Т-банк запустил IT-курсы в пермском НИУ ВШЭ (c 2023 г.), Казанском федеральном университете (с 2022 г.), Челябинском государственном университете (с 2023 г.) и т. д.