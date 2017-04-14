Apple может приобрести долю в подразделении Toshiba по выпуску микрочипов – СМИ

Apple Inc. рассматривает возможность приобретения доли бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на японский телеканал NHK.

Информированные источники телеканала отмечают, что Apple собирается купить 20-30% подразделения Toshiba Memory и готова потратить на это несколько миллиардов долларов. С точки зрения американской корпорации, это поможет ей обеспечить устойчивую производственную базу полупроводников, которые активно используются в выпускаемой ею продукции, в том числе в смартфонах iPhone, уточняет ТАСС.

Apple также может объединиться с тайваньской Hon Hai Precision Industry, известной под брендом Foxconn, для приобретения той же части бизнеса. Это позволило бы Toshiba оставить за собой контрольный пакет акций Toshiba Memory и избежать проблем, связанных с возможной утечкой технологий.

Для Toshiba продажа подразделения является ключевым фактором, который позволит ей остаться на плаву после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. По прогнозам компании, ее чистый убыток по итогам фингода, который завершился 31 марта, может составить до $9,2 млрд.

Акции Toshiba в пятницу подешевели на 5,6%.