Березкин подтвердил планы купить РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил Republic, что ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. Он уточнил, что основным предметом обсуждения стал долг РБК перед структурами Михаила Прохорова. Позиции сторон сближаются, добавил Березкин. Для покупки холдинга брать кредит он не собирается.

О готовящейся сделке 11 апреля сообщил RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК. Вскоре о том, что Прохоров и Березкин принципиально договорились, «Ведомостям» рассказали два источника, близких к продавцу и к консультантам сделки. По информации одного из них, сделка может быть подписана до 1 мая.