Минкомсвязи: к 2025 году Россия должна занять 10% мирового рынка по хранению данных

В Минкомсвязи рассчитывают, что к 2020 г. доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных составит 5%, а к 2025 г. - 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный ведомством проект программы «Цифровая экономика России».

К 2018 г. министерство планирует разработать генеральную схему размещения центров обработки данных (ЦОД), а также создать консорциум дата-центров для координации их развития, передает агентство. Также к 2018 г. планируется создать распределенную систему ЦОД, которая обеспечит доступность хранения данных в каждом федеральном округе.

Крупнейшим оператором дата-центров в России сейчас является «Ростелеком». По данным компании, спрос на услуги дата-центров растет на 40% ежегодно.

Также к 2020 г. Минкомсвязи планирует повысить узнаваемость отечественных брендов программного обеспечения по кибербезопасности до 50%, а повысить сочетаемость российских национальных стандартов с международными до более чем 50% - к 2025 г.

В рейтинге кибербезопасности, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи, Россия, согласно программе, должна занять 10-е место к 2020 г. и подняться на 8-е место к 2025 г. В 2017 г. Россия занимает в этом рейтинге 12-е место.