Apple купила производителя трекеров сна Beddit

Apple купила финскую компанию Beddit, которая выпускает трекеры сна. Первой о сделке сообщила CNBC. Затем подтверждение появилось на сайте Beddit. Компания предупредила, что после сделки персональные данные пользователей ее устройств будут собираться и использоваться в соответствии с правилами Apple.

Beddit была создана в 2007 г. и с тех пор получила около $3,5 млн инвестиций, напоминает TechCrunch. Компания разрабатывает программное обеспечение и устройства, отслеживающие показатели сна пользователя. В частности, последний ее продукт, Beddit 3, представляет собой тонкую ленту сенсоров, которые размещаются в постели и фиксируют продолжительность и качество сна, сердцебиение, дыхание, температуру, движения спящего, храп, температуру и влажность в комнате. Продукция Beddit появилась в Apple Store в 2015 г.