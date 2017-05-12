МВД России подтвердило, что компьютеры министерства подверглись хакерской атаке

МВД России подтвердило информацию о том, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке, было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Департаментом информационных технологий, связи и защиты МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%», - сказала она, добавив, что серверные ресурсы не подверглись заражению.