"Мегафон" восстановил работу call-центра после хакерской атаки

«Мегафон» отключил часть компьютерной сети в связи с тем, что компьютеры сотрудников компании подверглись хакерской атаке, передает ТАСС со ссылкой на заявление директора компании по связям с общественностью Петра Лидова. Работа колл-центра на данный момент восстановлена, в ближайшие несколько часов проблемы, возникшие из-за кибератаки будут устранены.

По словам Лидова, компьютеры сотрудников стали внезапно перезагружаться, а после перезагрузки появлялось окно с требованием заплатить $300, которое не позволяло продолжить работу. Все компьютеры оператора, подвергшиеся атаке, работают на операционной системе Windows и объединены в одну сеть.

«На качестве связи это (кибератака) никак не сказалось», - добавил он.