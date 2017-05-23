«Мегафон» предложил абонентам три варианта компенсации за сбой

«Мегафон» предложил абонентам три варианта компенсации за сбой, произошедший в прошлую пятницу.

Клиенты, оказавшиеся в зоне аварии, смогут выбрать один из трех вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика; 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ», заявил гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

О деталях «Мегафон» оповестит пользователей посредством sms в течение недели.

В пятницу абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Те же проблемы были и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. О том, что связь восстановлена, оператор сообщил вечером 19 мая. Сотрудники конкурентов «Мегафона» объясняли произошедшее неполадками в HLR (Home Location Register), системе оператора, хранящей данные sim-карт абонентов.

Солдатенков назвал аварию следствием ошибки программного обеспечения, извинился перед абонентами и пообещал компенсацию всем пострадавшим от сбоя.