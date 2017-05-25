Компания «Ростеха» создаст СП с Group-IB для борьбы с кибератаками

Входящий в состав «Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создает совместное предприятие с компанией Group-IB (расследование компьютерных преступлений), которое будет разрабатывать решения для борьбы с компьютерными атаками. Об этом сообщили представители компаний.

Group-IB в совместном предприятии будет принадлежать 49%, НЦИ — 51%. В первый год в СП планируется вложить в общей сложности 300 млн руб., знает источник, близкий к «Ростеху». Group-IB надеется, что участие в этом предприятии поможет компании удвоить выручку в ближайшие три года.

Это предприятие получит от Group-IB технологии: решения по обнаружению целевых атак, защите государственных и корпоративных порталов, системы раннего предупреждения кибератак, а также создания аналитических систем безопасности с использованием больших данных. А НЦИ займется совершенствованием продуктов и сервисов, будет продвигать их на рынке, а также займется общением с госорганами и сертификацией продукции.