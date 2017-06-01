«Яндекс» закроет офисы на Украине

«Яндекс» закроет свои офисы в Киеве и Одессе, об этом директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков сообщили порталу vc.ru. По его словам, сотрудникам украинских офисов будет предложена работа в других офисах компании в других странах.

«Компания «Яндекс.Украина» включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам», – добавил он.

По данным украинского издания «Таймер», работникам подразделений в Киеве и Одессе предложат работу в России. Сейчас «Яндекс» решает, как оформить увольнение сотрудников по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия,пишет издание со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе в украинских офисах «Яндекса» прошли обыски с участием Службы безопасности Украины. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины о госизмене: менеджмент «Яндекса» якобы незаконно собирал персональные данные украинских граждан и передавал их российским спецслужбам.