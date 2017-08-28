В Минкультуры ждут рекордной кассы для российского кино по итогам года

Министерство культуры призывает не делать далеко идущих выводов о российском кино на основании летних сборов.

С начала года в российском прокате окупились четыре отечественных фильма - комедия «Бабушка легкого поведения», блокбастер «Притяжение», комедия «Гуляй, Вася» и хоррор «Невеста», сообщал «Коммерсантъ».

По словам директора департамента кинематографии Вячеслава Тельнова, делать выводы о состоянии российской киноиндустрии на основании летних цифр не совсем корректно.

По состоянию на 28 августа кассовые сборы российских фильмов приблизились к отметке в 7 млрд руб., привел данные Тельнов, тогда как за весь 2016 г. отечественные фильмы собрали 8,6 млрд руб. Есть все основания полагать, что 2017 г. станет рекордным для российского кино по кассовым сборам, подчеркнул он.

«Несмотря на то что (министр культуры Владимир) Мединский неоднократно обозначал проблему неравномерного выхода наших фильмов в прокат в течение года, лето - это действительно сезон отпусков, поэтому российские продюсеры традиционно стремятся выбрать для своих премьер другое время», - отметил он. Тельнов добавил, что если смотреть на предыдущие несколько лет, в летние месяцы ситуация год от года примерно одинакова.