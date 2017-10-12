Роскомнадзор не внес Google в реестр новостных агрегаторов из-за низкой посещаемости

Роскомнадзор сообщил, что не стал включать Google в реестр новостных агрегаторов из-за недостаточной посещаемости ресурса.

Под действие закона о новостных агрегаторах подпадают ресурсы, использующиеся для обработки и распространения новостной информации, с посещаемостью выше 1 млн пользователей в сутки. Google оказался среди действующих в России агрегаторов, которые по показателю посещаемости не подпадают под действие закона, объяснило ведомство.

Агрегаторы «Яндекс.Новости», «Рамблер/новости», «Новости Mail.Ru» и «СМИ2», на которые действие закона распространяются, соблюдают его требование о хранении в течение 6 месяцев распространяемой информации, сведений о сроках ее размещения, а также данных о ее источнике. Это подтвердил мониторинг Роскомнадзора.