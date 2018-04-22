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Telegram предложил запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса.

Причиной для блокировки стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера.

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор