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Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок

Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок. «Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!» – говорится в сообщении компании в группе «В контакте».

В пресс-службе Mail.ru Group «РИА Новости» подтвердили эту информацию. В компании не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: "Иногда сигара – это просто сигара", а прокси – это просто прокси», – пошутили в пресс-службе.

В ночь на 27 апреля IP-адреса «В контакте», «Одноклассников», а также «Яндекса», Twitter, Facebook, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet попали в реестр запрещенных сайтов.

Это стало результатом действий Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, он использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

Кого блокирует Роскомнадзор