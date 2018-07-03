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Главный инженер Tesla покинет компанию

Старший вице-президент Tesla по инженерной работе Даг Филд уходит со своего поста после пяти лет работы в компании, говорится в сообщении американского производителя электромобилей. Ранее Tesla сообщала, что Филд просто взял отпуск, но не покидает компанию.

В апреле основатель и гендиректор Tesla Илон Маск взял на себя полномочия Филда, связанные с курированием производства бюджетного седана Model 3. Маск говорил, что считает прямой контроль производства правильным. «Даг, которого я считаю одним из талантливейших менеджеров инженерных проектов в мире, сосредоточится на инженерном аспекте», – объяснял бизнесмен.

До этого член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел в конкурирующую компанию Waymo, производящую беспилотные автомобили. По данным газеты The Wall Street Journal, это произошло после двух ДТП с участием электрокаров Tesla. Переход Скволла к конкурентам совпал по времени с уходом Филда в отпуск.

Tesla основана в 2003 г. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, а позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. В последнее время Tesla терпит убытки. Компания рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах 2018 г.

Сейчас Tesla наконец достигла запланированного производства Model 3 в размере 5000 автомобилей в неделю и намерена нарастить его до 6000 к концу августа. Увеличение производства должно позволить компании получить достаточный денежный поток, чтобы обойтись без дополнительного внешнего финансирования.

Илон Маск представил Tesla Model 3