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Выручка Mail.ru Group выросла на 30% во втором квартале

Во II квартале 2018 г. выручка Mail.ru Group выросла на 30,2% до 17 млрд руб., отчиталась компания. Выручка от рекламы увеличилась на 37% до 7,29 млрд руб.

Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 13,3% до 3,659 млрд руб. С учетом разового неденежного списания в размере 1,7 млрд руб. во II квартале 2018 г. совокупная чистая прибыль компании снизилась на 76,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 633 млн руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 13,1%, говорится в отчетности.

Выручка социальной сети «В контакте» выросла на 59% до 4,3 млрд руб. Причем все социальные сети группы, включая «Одноклассники» во втором квартале заработали больше половины на мобильной рекламе – 64% их выручки. «Как мы ранее отмечали, в сфере рекламы продолжается перераспределение бюджетов в пользу онлайна. В то же время в онлайн-сегменте идет перераспределение бюджетов в пользу мобильной рекламы, в особенности рекламы в соцсетях», – сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Выручка сервиса по доставке еды Delivery Club во II квартале выросла на 26% до 442 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от массовых многопользовательских игр возросла до 5,3 млрд руб, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля международной выручки от игр в общей выручке Mail.ru Group выросла до 20%. Она заняла 63% среди совокупных доходов компании в сегменте игр. Крупнейшими рынками за пределами России для Mail.ru Group стали США, Япония и Германия.

В первом полугодии 2018 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 29% до 33,5 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17,0% до 7,6 млрд руб. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 51,2% до 3 млрд руб.

Mail.ru Group повысила собственный прогноз по выручке за год до 26-30%. Ранее компания прогнозировала рост выручки на 23-28% в год. «Мы уверены, что такой стабильный рост продолжится, и готовы повысить наши финансовые прогнозы», – сказал Добродеев.

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