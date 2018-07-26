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Выручка Mail.ru Group выросла на 30% во втором квартале

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Во II квартале 2018 г. выручка Mail.ru Group выросла на 30,2% до 17 млрд руб., отчиталась компания. Выручка от рекламы увеличилась на 37% до 7,29 млрд руб.

Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 13,3% до 3,659 млрд руб. С учетом разового неденежного списания в размере 1,7 млрд руб. во II квартале 2018 г. совокупная чистая прибыль компании снизилась на 76,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 633 млн руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 13,1%, говорится в отчетности.

Выручка социальной сети «В контакте» выросла на 59% до 4,3 млрд руб. Причем все социальные сети группы, включая «Одноклассники» во втором квартале заработали больше половины на мобильной рекламе – 64% их выручки. «Как мы ранее отмечали, в сфере рекламы продолжается перераспределение бюджетов в пользу онлайна. В то же время в онлайн-сегменте идет перераспределение бюджетов в пользу мобильной рекламы, в особенности рекламы в соцсетях», – сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Выручка сервиса по доставке еды Delivery Club во II квартале выросла на 26% до 442 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от массовых многопользовательских игр возросла до 5,3 млрд руб, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля международной выручки от игр в общей выручке Mail.ru Group выросла до 20%. Она заняла 63% среди совокупных доходов компании в сегменте игр. Крупнейшими рынками за пределами России для Mail.ru Group стали США, Япония и Германия.

В первом полугодии 2018 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 29% до 33,5 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17,0% до 7,6 млрд руб. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 51,2% до 3 млрд руб.

Mail.ru Group повысила собственный прогноз по выручке за год до 26-30%. Ранее компания прогнозировала рост выручки на 23-28% в год. «Мы уверены, что такой стабильный рост продолжится, и готовы повысить наши финансовые прогнозы», – сказал Добродеев.

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Бизнес
Новости

Avito запустит сервис по поиску авиабилетов

Ведомости
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Сайт объявлений Avito в сотрудничестве с поисковым сервисом Aviasales запускает пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса Avito Николая Петрова.

«Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов», - пояснил собеседник газеты. Тестирование нового сервиса avitotravel.ru стартовало около недели назад, уже совершено около 20 бронирований.

Полноценный запуск сервиса компания планирует на август. Газета отмечает, что ресурс использует алгоритм Aviasales для поиска билетов и базу данных путевок туристической компании Level.Travel. Стороны не раскрывают условия сотрудничества. По словам представителей компаний, Avito войдет в партнерскую программу Travelpayouts, в рамках которой Aviasales предоставляет свой поисковый движок для работы под брендом партнера.

«Мы получаем комиссию с агентств и с авиакомпаний, которые продают конечному потребителю свои услуги, и делимся ею с партнером, в среднем мы выплачиваем до 2% по авиабилетам и до 6% по отелям», - приводит издание слова управляющего директора Aviasales Макса Крайнова.

Avito - один из популярнейших сайтов рунета, специализирующийся на публикации объявлений о продаже вещей и предоставлении услуг. Основную часть выручки площадка зарабатывает именно на платежах пользователей за размещение частных объявлений. По данным исследовательской компании Mediascope и собственным данным Avito, в среднем в месяц сервис используют 32 млн человек.

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Политика
Новости

Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве

Ведомости
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Представитель посольства США в Пекине подтвердил информацию о том, что около здания в четверг произошел взрыв. Об этом сообщает в Twitter издание Global Times, подконтрольное Коммунистической партии Китая. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие один человек, сказал собеседник издания. Другие детали он не уточнил.

О том, что у здания американского посольства прозвучал взрыв, сообщали Global Times и агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Корреспондент Global Times утверждал, что на месте ощущался запах взрывчатых веществ. На фотографиях с места событий, появившихся в социальных сетях, был виден поднимающийся дым. Официального подтверждения информации о взрыве до сих пор не было.

Global Times со ссылкой на очевидцев сообщал о задержании неизвестной женщины. По данным издания, она облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение.

Финансы
Новости

Полиция оцепила здание посольства США в Пекине после сообщений о взрыве

Ведомости
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Полиция временно оцепила здание посольства США на северо-востоке Пекина, сообщает издание Global Times, подконтрольное Коммунистической партии Китая. Как отмечает Bloomberg, у здания посольства был виден дым. О причинах его появления поступает противоречивая информация.

Reuters со ссылкой на очевидцев событий передает, что возле американской дипмиссии был слышен взрыв. Официального подтверждения этой информации нет. Полиция Пекина не ответила на запрос, а представитель посольства США сказал, что пока не может прокомментировать, так как уточняет информацию, передает Associated Press.

Сотрудники посольств Индии и Южной Кореи, которые находятся недалеко от посольства США, заявили, что работают в штатном режиме и не в курсе событий.

Собеседник Reuters сообщил, что около посольства США находится 7-8 полицейских машин. Один из очевидцев видел, как полицейские осматривали автомобиль около посольства. На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что дым поднимается около входа на территорию дипмиссии, у которого собираются желающие получить визу, описывает Reuters.

Global Times в своем Twitter пишет со ссылкой на очевидцев, что полиция задержала женщину, которая облила себя бензином и пыталась совершить самосожжение у здания посольства. При этом издание отмечает, что пока не ясно, связано ли это с информацией о произошедшем взрыве возле посольства США. Свидетели рассказали, что слышали похожий на гром звук. Корреспондент издания утверждает, что на месте событий ощущался запах взрывчатых веществ.

Китайские диссиденты нередко пытаются совершать попытки поджога или другие насильственные акты, указывает Bloomberg. Например, в 2013 г. в международном аэропорту Пекина был организован взрыв. В том же году трое представителей уйгурского национального меньшинства убили себя и двух случайных прохожих, въехав в толпу на автомобиле на площади Тяньаньмэнь.

Бизнес
Новости

Двоюродный племянник Путина вошел в попечительский совет школы «Газпрома»

Ведомости
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Двоюродный племянник президента Владимира Путина - Михаил Путин вошел в попечительский совет школы «Газпрома». Об этом говорится в материалах компании.

Согласно сообщению, заседание совета директоров газовой монополии состоялось 25 июля. Повестка заседания, прошедшего в заочной форме, включала вопрос «Об участии члена правления ПАО «Газпром» М. Е. Путина в попечительском совете общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа». Заочная форма проведения совета директоров предполагает уже готовый проект решения, по которому проводится голосование.

«Газпром школа» - это частное образовательное учреждение. Она была создана в 1998 г. как школа полного дня для детей сотрудников «Газпрома», говорится на сайте школы. Учредитель «Газпром школы» - «Газпром». На ее сайте отмечается, что дети сотрудников проходят обучение за счет средств учредителя.

В марте Михаил Путин вошел также в правление «Газпрома». Совет директоров компании единогласно проголосовал за его назначение заместителем председателя правления компании. Он был избран в правление на пять лет. Топ-менеджер газовой монополии курирует хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».

Михаилу Путину 51 год. Сын двоюродного брата президента родился в Иваново, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук с 1999 г. Ранее он занимал руководящие посты в Министерстве здравоохранения. Кроме того, 14 лет работал в структурах, связанных с «Газпромом». В 2004 г., перейдя на работу в «Газпром» из министерства, он возглавил медицинское управление компании. С 2007 г. занимал пост заместителя председателя правления «Согаза», крупнейшим акционером и клиентом которого является группа компаний «Газпром».

Политика
Новости

Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

Ведомости
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Индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Анатолий Сердюков прокомментировал РБК сообщения о своей свадьбе с бывшей начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

«Я бы не хотел комментировать. Потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», – ответил Сердюков на вопрос, соответствует ли действительности информация о его свадьбе с Васильевой.

О свадьбе Сердюкова и Васильевой в середине июля сообщил телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «Стархит» (Малахов – главный редактор журнала). В биографии Сердюкова на сайте «Ростеха» указывается, что он женат.

Васильева была фигуранткой дела о распродаже недвижимости подконтрольного Минобороны ОАО «Оборонсервис» (объединяло непрофильные активы военного ведомства) по заниженным ценам. Ущерб по делу следствие оценивало более чем в 3 млрд руб. По некоторым эпизодам Васильеву оправдал суд, по другим – ее приговорили к пяти годам колонии и штрафу за хищения и отмывание средств Минобороны. Приговор был вынесен в мае 2015 г. В августе того же года Васильеву освободили условно-досрочно – суд учел ее пребывание под домашним арестом в течение длительного времени. В колонии она провела меньше месяца.

Анатолий Сердюков был министром обороны с февраля 2007 г. до ноября 2012 г. Он был отправлен в отставку на фоне дела «Оборонсервиса». Сам Сердюков давал показания по делу как свидетель. С 2015 г. Сердюков входит в советы директоров «Вертолетов России», Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии» и «Камаза». В 2016 г. «Интерфакс» сообщил, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Евгении Васильевой.

Президент Владимир Путин, комментируя отставку Сердюкова на пресс-конференции в 2012 г., говорил, что на посту министра тот «в целом, что касается реформирования Вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении». «Вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы, – отмечал Путин. – Но я его уволил не за это. А уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества, и по некоторым другим вопросам». «Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны, поэтому он отстранен», – объяснял президент.

Евгения Васильева покинула колонию во Владимирской области

Бизнес
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских знаменитостей

Ведомости
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. При составлении списка учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Первое место в списке, как и в 2017 г., занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин, По оценке Forbes, за год он заработал $14,5 млн. На втором месте оказался Сергей Шнуров - его годовой доход, по оценке издания, составил $13,9 млн. На третье место журналисты поместили Филиппа Киркорова ($8,9 млн). В прошлом году второе и третье место заняли Киркоров и Григорий Лепс. Их доходы тогда Forbes оценил в $7,4 млн и $6 млн соответственно.

В рейтинг впервые вошла блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. По подсчетам издания, за год она заработала $3,9 млн, при этом основную часть этой суммы составляют доходы от рекламы, в частности платных постов в социальных сетях. На такую рекламу, по оценкам Forbes, приходится почти 90% от всего дохода Бузовой.

В топ-10 вошли также музыканты Григорий Лепс ($8,2 млн), Дима Билан ($7,7 млн), Стас Михайлов ($7,4 млн), телеведущий Иван Ургант ($8,5 млн) и хоккеист Евгений Малкин ($9,5 млн). Замыкает первую десятку рейтинга телеведущая Ксения Собчак ($1,4 млн). Собчак, баллотировавшаяся на пост президента России, в этом году лидировала с большим отрывом от всех участников рейтинга по упоминанию в прессе и телепередачах. В то же время лидерство по показателю запросов ее имени в «Яндексе» Собчак в этом году уступила Бузовой.

По оценкам журнала, совокупный доход всех участников рейтинга звезд по сравнению с прошлым годом вырос на треть - до $211 млн со $155 млн. Forbes отмечает также, что за последние несколько лет вдвое увеличился ценник на корпоративы, а актеры кино стали зарабатывать в два раза больше за один съемочный день.

10 самых дорогих спортсменов мира – 2018

Экономика
Новости

США и ЕС договорились работать над «нулевыми тарифами»

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Договоренность о работе над взаимным обнулением пошлин на промышленные товары, исключая автомобили, стала одним из главных результатов переговоров президента США Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Заявления сторон приводятся на сайте Белого дома.

США и ЕС договорились о расширении торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами. «Соевые бобы - это большое дело. И ЕС начнет почти сразу же покупать много соевых бобов» у американских фермеров на Среднем Западе, подчеркнул Трамп. «Это сделает торговлю более справедливой и обоюдной. Мое любимое слово - «взаимно», - отметил он.

Евросоюз согласился импортировать из США больше сжиженного природного газа (СПГ). Юнкер пообещал, что ЕС будет строить больше терминалов для импорта СПГ, отметив, что «это также сообщение для других» поставщиков.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель договорились о работе по сокращению бюрократических препятствий в торговле и о сотрудничестве по вопросу реформирования ВТО.

В преддверии переговоров с Юнкером Трамп анонсировал план прекращения торговой войны с ЕС. «США и ЕС с обеих сторон сворачивают все тарифы, барьеры и субсидии! Это, в конечном счете, и будет свободный рынок и честная торговля! Надеюсь, они согласятся. Мы готовы, но они на это не пойдут», - писал Трамп в своем Twitter.

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Экономика
Новости

Венесуэла привяжет деноминированный боливар к своей криптовалюте

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты. С 20 августа с суверенного боливара исчезнет пять нулей вместо планировавшихся ранее трех, сообщает Reuters. Об этом Мадуро заявил в эфире национального телевидения. Ранее предполагалось, что новый боливар будет введен 4 июня.

Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро, заявил Мадуро. Подробностей он не привел. Обеспеченная нефтью криптовалюта была выпущена в феврале этого года. Ранее Мадуро заявлял, что Центробанк Венесуэлы сможет покупать за петро золото. С апреля в Венесуэле стартовали продажи жилья за криптовалюту.

По данным оппозиционного Мадуро конгресса, в июне инфляция в Венесуэле превысила 46 000%, а по итогам 2018 г. она прогнозируется на уровне 1 000 000%, прогнозировал МВФ. Это поставит страну в положение Зимбабве в 2000-х гг. и Германии в 1920-х гг.

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Политика
Новости

Российское посольство в США ответило на крымскую декларацию госдепа

Ведомости
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Посольство России в США опубликовало ответ на декларацию госдепартамента США о непризнании Крыма частью России. «Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия», - пишут российские дипломаты.

Авторы российского заявления обвинили американских партнеров в том, что они живут в «иной реальности», поскольку «пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 г.».

Крым был присоединен к России по итогам референдума весной 2014 г. Независимость Косова в начале 2008 г. провозгласил парламент республики, входившей в Сербию. Лозунг «Косово – это Сербия» стал символом протестов, организованных сербским правительством.

Представители российской дипмиссии также указали на «неадекватность рекомендаций внешнеполитического ведомства США» из-за прежних предостережений госдепа от посещения ЧМ-2018. Несмотря на это, в Россию приехали более 90 000 американских болельщиков, указывают дипломаты. «Сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии». Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения госдепа о несуществующих «опасностях», - отмечается в заявлении посольства.

В «крымской декларации» госдепа США провозглашается отказ «в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», отвергается «попытка аннексии Крыма Россией» и заявляется готовность «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины».

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Бизнес
Новости

Состояние Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд из-за разочарования инвесторов

Ведомости
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Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности соцсети, подсчитал Bloomberg. На закрытии торгов акции компании подешевели на 20%.

Если падение продолжится и после открытия торгов, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Bloomberg. В начале июля его состояние оценивалось в $81,6 млрд, теперь же – менее чем в $70 млрд. За основателем соцсети в списке богатейших людей планеты шел Уоррен Баффетт - его состояние оценивается в $81,2 млрд. Первую позицию в рейтинге занимал основатель Amazon Джефф Безос со $142 млрд, за ним шел основатель Microsoft Билл Гейтс с $94,2 млрд.

Результаты Facebook по итогам II квартала не оправдали ожиданий инвесторов. Чистая прибыль соцсети выросла до $5,11 млрд ($1,74 за акцию) с $3,89 млрд по итогам аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне $1,75 за акцию. Выручка с прошлого года выросла на 42% до $13,23 млрд. Инвесторы рассчитывали на $13,43 млрд, отмечает Associated Press.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о казни шестерых членов «Аум Синрикё»

Ведомости
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Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов запрещенной экстремистской секты «Аум Синрикё» были казнены сегодня в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на свои источники. Телекомпания приводит имена казненных: Кадзуаки Окадзаки, Масато Йокояма, Сатору Хашимото, Ясуо Хаяси, Тору Тойода и Кеничи Хироуз.

«Аум Синрикё» стала известна на весь мир после распыления нервно-паралитического газа зарин в метро Токио в утренний час пик в марте 1995 г. Тогда 13 человек погибли, около 6500 – пострадали.

В начале июля в Японии был повешен основатель секты Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото). Тогда же был казнен бывший военный министр «Аум Синрикё» Киехидэ Хаякава, руководивший строительством завода по производству зарина. Всего на 6 июля были казнены семь бывших руководителей секты из 13 приговоренных к смерти.

Amnesty International осудила приведение смертных приговоров в исполнение, отметив, что казнь не может являться ответом даже на самые омерзительные преступления.

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. На кнопку, автоматически открывающую люк под приговоренным, одновременно нажимают три человека. Таким образом никто из исполнителей не знает, кто именно привел приговор в действие.

Религиозной корпорацией «Аум Синрикё» стала в 1989 г. В нее входило 30 000-50 000 человек, в том числе более 10 000 – в России, до запрета организации.

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