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Компания Баффетта стала вторым по величине акционером Apple

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта во II квартале 2018 г. купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании. На 30 июня Berkshire Hathaway владела 251,96 млн акций Apple (5,22% акционерного капитала) стоимостью $46,6 млрд.

Благодаря покупке акций Berkshire стала вторым по величине акционером Apple после Vanguard. В отчетном периоде инвесткомпания продала 4,5 млн акций банка Wells Fargo, и теперь пакет акций Apple занимает первое место по стоимости в портфеле Berkshire.

Баффетт традиционно воздерживался от покупки бумаг технологичных компаний, но для Apple он сделал исключение. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда. Berkshire впервые купила акции производителя iPhone в I квартале 2016 г. Тогда она купила долю стоимостью около $1 млрд по $99,02 за акцию, что вдвое ниже нынешнего уровня котировок. Berkshire постепенно увеличивала долю в Apple. Компания инвестировала более $30 млрд с I квартала 2016 г. по I квартал 2018 г.

Рыночная стоимость Apple 2 августа достигла $1 трлн. В среду, 15 августа, стоимость акций Apple на торгах на фондовой бирже Nasdaq была на уровне $208,71, что соответствует рыночной капитализации в $1,01 трлн. Apple ожидает, что в III квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60–62 млрд (прогнозируется рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).

Сейчас крупнейшим акционером Apple является Vanguard - одна из ведущих инвестиционных компаний по управлению индексными фондами. Она владеет более 347,89 млн акций (7,2% акционерного капитала компании, стоимость - более $71 млрд), по данным Reuters Thompson на 15 августа.

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