Технологии

Новости

Apple удалила из китайского App Store 25 000 незаконных приложений

Apple удалила из китайского App Store около 25 000 приложений в связи с требованиями местного законодательства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на государственное телевидение КНР. Издание отмечает, что это, вероятно, последняя проблема, мешающая американской компании работать на важнейшем за пределами США рынке.

Через удаленные приложения, как поясняет газета, велась продажа поддельных лотерейных билетов, а также предлагались азартные игры. Представитель Apple пояснил CNBC, что подобные приложения законодательно запрещены в Китае, потому были удалены из китайского App Store.

Приложения, изъятые из магазина приложений Apple, составляют около 1,4% от их общего числа в App Store в Китае. По данным министерства промышленности и информатизации Китая, Apple предлагает более 1,8 млн приложений в стране. Собеседник CNBC в Apple отказался подтвердить или опровергнуть информацию о количестве приложений, которые компания удалила из App Store в Китае. Представитель компании уточнил WSJ, что компания ранее уже удаляла подобные приложения и планирует мешать им находиться в App Store и в будущем.

Издание обращает внимание на «сильные связи» Apple с китайским рынком. На долю Китая приходится пятая часть дохода американской компании. Кроме того, компания, основанная в Купертино, штат Калифорния, также собирает в Китае свои iPhone.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018