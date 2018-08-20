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Google обвинили в незаконной слежке за перемещениями пользователей

Гражданин США Наполеон Патаксил обвинил Google в незаконном отслеживании перемещений миллионов пользователей. Он подал иск против компании в окружной суд Северного округа Калифорнии, передает Reuters.

По его мнению, компания следит за передвижениями владельцев смартфонов, на которых установлены операционные системы Android и iOS. Отслеживание перемещений продолжается даже в том случае, если в настройках конфиденциальности отключить функцию Location History.

В иске Патаксил утверждает, что Google незаконно отслеживал его местоположение в то время, когда он пользовался смартфоном с Android. Истец считает, что, после того как он сменил смартфон на iPhone и установил несколько приложений Google, компания продолжила следить за его передвижениями.

Патаксил рассчитывает, что в будущем статус иска будет изменен на «коллективный». О том, во сколько истец оценил причиненный ему ущерб, не сообщается.

В мае против Google был подан коллективный иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Иск от лица пострадавших подал Ричард Ллойд – бывший директор компании Which?, занимающейся исследованиями потребительского рынка. Он обвинил компанию в том, что она занималась незаконной слежкой за пользователями, а также собирала персональные данные британских пользователей iPhone. Ллойд утверждал, что от действий Google могли пострадать 4,4 млн человек. Он потребовал взыскать с компании 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $4,3 млрд). По его мнению, этой суммы хватило бы для выплаты 750 фунтов стерлингов каждому пострадавшему.