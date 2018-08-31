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«В контакте» ввела возможность открыть страницу только друзьям

«В контакте» ввела функцию, которая позволяет пользователям закрыть страницу для всех, кто не добавлен в друзья. Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети, поступившем «Ведомостям».

В закрытом профиле будут отображаться имя и фамилия, фотография, список общих друзей. Также могут отображаться статус, город, возраст и место работы, если они указаны в профиле. Такие разделы, как стена, фото, видео, музыка, подписки, личная информация, автоматических закрываются.

Как поясняется в сообщении в социальной сети, для того чтобы закрыть страницу, необходимо зайти в раздел «Приватность» в «Настройках» и там установить закрытый тип профиля.

Кроме того, «В контакте» отключила отображение списка людей, которые сделали репосты записей. Эта информация доступна автору публикации, а остальные пользователи смогут увидеть общее число репостов.

13 августа управляющий директор «В контакте» Андрей Рогозов анонсировал введение этих мер и подчеркнул, что это будет «самой важной реформой приватности». Администрация социальной сети выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете, подчеркнул он. Также Рогозов сообщал, что «В контакте» рассматривает возможность раскрытия статистики запросов от правоохранительных органов.

В 2014 г. были приняты поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях. В последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло, сообщал аналитический центр «Сова». Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается по материалам, размещенным во «В контакте». В июне этого года писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализовать репосты. Они внесли в Госдуму соответствующие законопроекты.

В августе Mail.Ru Group заступилась за осужденных за посты, обратившись в Верховный суд, Госдуму и к уполномоченному по правам человека. Нижнюю палату парламента компания попросила амнистировать осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

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