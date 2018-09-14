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Facebook начал проверять фото и видео для борьбы с фейками

Facebook ввела фактчекинг фотографий и видеозаписей, публикуемых в ней. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Ранее она занималась в основном проверкой текстов.

«Фактчекингом фотографий и видеозаписей теперь будут заниматься все наши 27 партнеров в 17 странах по всему миру», — говорится в сообщении. Это позволит определять и принимать меры против дезинформации быстрее, отмечается в нем.

Как сообщает соцсеть, фактчекинг фото и видео будет проводиться так же, как и при проверке текстов. Самообучающаяся модель проверяет различные «сигналы», такие как отклики других пользователей, чтобы найти «потенциально ложный контент», а по итогам ее работы отобранные фото и видео отправляются на проверку партнерам-фактчекерам. Также эти партнеры могут «следить за контентом по собственной инициативе».

Многие из партнеров, подчеркивает Facebook, «обладают навыками оценки фотографий и видеозаписей и обучены техникам визуальной верификации» — обратному поиску, анализу метаданных изображений. «Фактчекеры способны оценить правдивость или ложность фотографии или видеозаписи, совмещая эти навыки с другими журналистскими практиками», — сообщает соцсеть.

Кроме того, для распознавания ложного контента используются различные другие технологии. В частности, метод оптического распознавания символов.

Facebook начала тестировать способы борьбы с фейковыми новостями в декабре 2016 г. В сентябре 2017 г. Facebook отчитался об обнаружении 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, включая вопросы о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексуальных меньшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США в 2016 г.