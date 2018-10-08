SpaceX вывела в космос аргентинский спутник и вернула на космодром ступень ракеты

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Россия отказалась выдать Казахстану обвиненного в мошенничества экс-банкира

Генпрокуратура России отказалась выдать казахским властями бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Экс-банкир обвиняется в Казахстане по ч. 4 ст. 177 УК местного уголовного кодекса, соответствующей ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По версии казахских следователей, Ертаев участвовал в хищении $80 млн кредитных денег у местного АО Bank RBK, где числился советником председателя совета директоров.

Адвокаты утверждают, что деньги были не похищены, а потрачены на покупку пакета акций компании «Алма ТВ», транслировавшей в Казахстане российские телеканалы. Кредит был выдан по распоряжению председателя правления банка на стороннее лицо, а деньги получил владелец «Алма ТВ», которое вскоре возглавил Ертаев, утверждают защитники. В 2014 г. он переехал в Россию на постоянно жительство из-за того, что вследствие этой сделки ему стали поступать угрозы от местных националистов, говорят они.

В 2017 г. у Bank RBK возникли финансовые проблемы, в нем произошла смена руководства, которое потребовало от заемщиков срочно погасить задолженность. Ертаев заемщиком не был, но ему было предложено либо вернуть деньги, либо отдать акции «Алма ТВ», рассказывают адвокаты. После этого в Казахстане на него завели дело о мошенничестве.

В мае этого года — после того, как Казахстан направил в Россию запрос о выдаче, — бывший банкир был задержан в Москве, однако Пресненский суд Москвы отказал Генпрокуратуре России в заключении его под стражу и поместил под домашний арест. Адвокату Ертаева Алексею Петрову, пишет «Коммерсантъ», удалось представить МВД и Генпрокуратуре «убедительные доказательства» невиновности экс-банкира; также защитник настаивал на том, что в Казахстане «ему может угрожать серьезная опасность».

Банкиру был предоставлен статус беженца, затем его освободили из-под домашенго ареста, и вскоре ему дали ознакомиться с решением об отказе в экстрадиции, отметил Петров.