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Роскомнадзор нашел цитаты террориста на сайте Русской службы BBC

Роскомнадзор во время проверки выявил «материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций» на сайтах BBC, в том числе на сайте Русской службы BBC. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. В частности, как следует из сообщения, речь идет о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

По действующему законодательству Генпрокуратура имеет право заблокировать сайты, которые распространяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор уточнил, что проверяет найденные материалы на соответствие нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Ведомство потребовало от ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) до 16 января предоставить документы, подтверждающие соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ. С 14 по 31 января Роскомнадзор также проверит соблюдение компанией лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. «Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России», – подчеркивается в сообщении.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Ведомство уточняло, что это связано с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom в том, что телеканал RT нарушал правила вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что российские власти неоднократно предупреждали Лондон о возможном зеркальном ответе.

Британская компания BBC, комментируя проверку Роскомнадзора, заявляла, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

Кого блокирует Роскомнадзор