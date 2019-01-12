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Ученые потеряли управление над единственным российским космическим телескопом

Связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» частично потеряна, сообщил «РИА Новости» директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…> Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — рассказал ученый.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но продолжает передавать данные на Землю. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. Гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

О том, что спутник не выходит на связь, накануне сообщил научный руководитель проекта «Радиоастрон» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. «Со вчерашнего утра наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда — спутник точно жив», — написал он в Facebook. Ученый подчеркивал, что если связь восстановить не удастся, то проект придется завершить.

Работу телескопа планировали завершить в 2016 г., но затем продлили до 31 декабря 2019 г. Весной этого года планируется запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

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