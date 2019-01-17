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«Роскомсвобода» оценила последствия закона об управлении рунетом

Законопроект об управлении русскоязычным сегментом интернета, который внесен в Госдуму, не позволит России полностью изолироваться от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Речь в законопроекте идет о том, что создание монополизированной под контролем государства инфраструктуры позволит защитить рунет от возможного отключения от внешней сети, хотя таких случаев за всю историю не было ни разу, продолжил Козлюк.

«Были ситуации наоборот – когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне», – считает руководитель «Роскомсвободы» (его цитирует «Интерфакс»).

При этом Козлюк усомнился в эффективности самоизоляции. По его мнению, отключить рунет от всемирной сети можно будет лишь на время, но «такая модель долго не устоит».

Законопроект об управлении рунетом в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.