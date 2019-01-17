Новости
Технологии
Новости

«Роскомсвобода» оценила последствия закона об управлении рунетом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Законопроект об управлении русскоязычным сегментом интернета, который внесен в Госдуму, не позволит России полностью изолироваться от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Речь в законопроекте идет о том, что создание монополизированной под контролем государства инфраструктуры позволит защитить рунет от возможного отключения от внешней сети, хотя таких случаев за всю историю не было ни разу, продолжил Козлюк.

«Были ситуации наоборот – когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне», – считает руководитель «Роскомсвободы» (его цитирует «Интерфакс»).

При этом Козлюк усомнился в эффективности самоизоляции. По его мнению, отключить рунет от всемирной сети можно будет лишь на время, но «такая модель долго не устоит».

Законопроект об управлении рунетом в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Бизнес
Новости

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства. Об этом ТАСС рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. «Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – уточнил он.

В декабре сухогруз, следовавший в Нидерланды, вынесло штормом на мель недалеко от порта Фалмут. Судно тоннажем 16 000 т получило повреждение топливного бака. На борту сухогруза находились 18 российских моряков. После снятия с мели «Кузьма Минин» встал на рейде порта. Из-за ЧП местные власти задержали сухогруз до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

До выхода к берегам Великобритании судно долгое время не могло выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.

По информации Фишова, сейчас за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, на некоторые из них наложен арест.

В сентябре 2018 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Мурманского морского пароходства.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Победа» подтвердила намерение прекратить полеты за рубеж из Петербурга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» — прекратит международные рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» с 31 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании. Компания связала отмену рейсов с их систематическими задержками службами аэропорта. Сейчас в шесть иностранных городов из «Пулково» лоукостер летает от двух до семи раз в неделю – всего в его расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю.

Компания выполнит все международные рейсы из петербургского аэропорта до конца зимнего расписания. В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург – Лондон; на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на пассажирах, уточнила авиакомпания. Бронирование билетов на рейсы летнего расписания не открывалось.

Аналитики «ВТБ капитала» в беседе с «Ведомостями» назвали это решение оправданным: лоукостеры зарабатывают за счет быстрого разворота судов в аэропортах, любые задержки влияют на прибыльность. Авиакомпания легко сможет найти новые маршруты для высвобождающихся судов, а в России, несмотря на то что «Победа» стала четвертой крупнейшей авиакомпанией, остается большой неудовлетворенный спрос на бюджетные перевозки, сообщили в «ВТБ капитале».

Ранее о том, что «Победа» с апреля прекратит летать за рубеж из Санкт-Петербурга, «Ведомостям» рассказал сотрудник авиакомпании. По его словам, рейсы из «Пулково» задерживаются из-за действий силовых структур. Сотрудник «Победы» уточнял, что в «Пулково» с 14 января стали досматривать кухонные отсеки самолетов. Они опломбированы, поскольку лоукостер не кормит пассажиров и не продает питание на борту. Опломбирование позволяет сократить время на уборку, что ускоряет оборот самолета. Быстрый вылет только что прилетевшего судна – важный элемент модели лоукостера, позволяющий самолетам максимально много летать и благодаря низким затратам предлагать дешевые билеты, подчеркивал он.

Представитель пограничной службы в «Пулково» с сотрудником авиакомпании не согласился. По его словам, информация о неожиданных проверках, приводящих к задержкам рейсов, не соответствует действительности.

С 16 января «Победа» остановила продажи билетов на международные рейсы из и в Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из «Пулково» в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты на январь и февраль есть в наличии.

Самые пунктуальные аэропорты мира

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Bloomberg рассказал о миграции обеспеченных европейцев из Великобритании из-за Brexit

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Приближающийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) подталкивает обосновавшихся в Соединенном Королевстве состоятельных европейцев переселяться в другие страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные организаторов переездов.

Компания Anthony Ward Thomas Removals, специализирующаяся на переселении граждан за границу, в 2018 г. организовала 296 переезда – на 82% больше, чем в предыдущем году. Основными направлениями стали Париж, Брюссель, Цюрих и Женева, Италия, южная часть Франции и испанские территории, такие как остров Майорка, а также Нормандские острова, находящиеся в британской юрисдикции, но освобожденные от части налогов Соединенного Королевства.

По словам основателя фирмы Энтони Уорда Томаса, как правило, переезжают обеспеченные клиенты с состоянием не менее 5 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн). Они уезжают из Великобритании вместе с семьями, в том числе переезжают пенсионеры, которые хотят жить в более теплом климате и более стабильной политической системе, говорит Уорд Томас. Он связывает рост миграции не столько с самим Brexit, сколько с тем, что в стране начался «беспорядок». «Люди покидают корабль, потому что его затопляет», – полагает он.

Бизнесмен прогнозирует, что тенденция с отъездом может усилиться в связи с отказом британского парламента поддержать план Brexit премьера Терезы Мэй. По словам директора Locate Guernsey Джо Стоддарта, во втором полугодии 2018 г. количество запросов на переезд увеличилось более чем на 50%.

Уорд Томас пока не наблюдает резкого роста переезда компаний. Хотя бизнес заявлял о катастрофических последствиях в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки (так называемый жесткий Brexit). Bloomberg отмечает, что Brexit также ставят в вину спад цен на недвижимость в Лондоне.

Во вторник палата общин отказалась поддержать план Brexit, подготовленный правительством Мэй. Этот план предусматривал, что Великобритания покинет ЕС 29 марта, но до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого страна будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам. После отказа согласовать план Мэй британский парламент не смог вынести вотум недоверия ее правительству. Теперь наиболее вероятны три исхода: Brexit без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Официальная статистика говорит о продолжении чистого притока мигрантов в Великобританию из ЕС, хотя он сократился до минимального уровня за последние шесть лет, указывает Bloomberg.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Бизнес
Новости

«Туту.ру»: полеты за рубеж из Петербурга с уходом «Победы» подорожают вдвое

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Поисковый сервис «Туту.ру» оценил, как могут измениться цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, по которым летает лоукостер «Победа». В среду 16 января эта авиакомпания прекратила продажу билетов из «Пулково» с вылетом после февраля в Лондон, Стамбул, Тбилиси, Кельн, Пизу и Милан.

Жителям Санкт-Петербурга, если «Победа» прекратит полеты за рубеж из этого города, придется платить за билеты вдвое больше, говорится в сообщении «Туту.ру». Билет в Лондон на конец февраля стоит у «Победы» 2700 руб., самый дешевый альтернативный вариант – лететь «Россией» за 5300 руб. В Милан лоукостером можно улететь за 3100 руб., «Россией» – за 6100 руб. В Кельн и Пизу помимо «Победы» (ее билеты стоят по 3000 руб.) никто напрямую не летает, с пересадками до этих городов можно добраться за 18 900 и 14 500 руб., сообщает «Туту.ру». В Стамбул самый дешевый альтернативный вариант у Turkish Airlines – 11 100 руб., билет у «Победы» стоит 6600 руб.

Только в Тбилиси на конец февраля есть более дешевое предложение: билеты авиакомпании Nordavia стоят 4400 руб., у «Победы» – 4900 руб.

В эти шесть иностранных городов «Победа» летает из Санкт-Петербурга от двух до семи раз в неделю, в сумме выполняя 27 рейсов туда/обратно в неделю.

У «Победы» конфликт со пограничной службой ФСБ в аэропорту «Пулково», и с этим может быть связана предстоящая в марте остановка международных рейсов. По словам источников в «Победе», с 14 январе пограничники стали досматривать опломбированные кухонные отсеки на ее самолетах, что замедляет оборот судов и приводит к задержкам рейсов – примерно на час каждого. Пресс-служба управления пограничного контроля по Санкт-Петербургу, однако, утверждает, что процедура досмотра самолетов, в том числе «Победы», не менялась и что ранее пограничники также досматривали полностью все самолеты.

«Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково», в 2018 г. перевезла в/из Санкт-Петербурга 1,2 млн человек, в том числе примерно 200 000 – на международных рейсах.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Санкт-Петербургская биржа может запустить экспортные торги удобрениями

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа обсуждает с производителями возможный запуск экспортных торгов минеральными удобрениями, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление управляющего директора биржи Алексея Рыжикова.

По его словам, интерес к экспортным торгам удобрениями появился в связи с тем, что Украина «перестала быть окном в Европу». Сейчас рассматриваются различные варианты поставок удобрений из России, отметил он. «Мы рассматриваем в этом году запуск экспортных торгов минеральными удобрениями. Сейчас с участниками рынка обсуждается форма контракта», – добавил Рыжиков.

Прорабатываются возможность запуска биржевых торгов карбамидом, аммиачной селитрой, карбамидо-аммиачной смесью, NPK-удобрениями и аммофосом.

По словам Рыжикова, также принято решение расширить линейку удобрений для торгов на внутреннем рынке.

Санкт-Петербургская биржа в декабре 2017 г. запустила в тестовом режиме торги карбамидом для внутреннего рынка. С момента запуска была заключена только одна сделка – в первый день торгов. В конце 2018 г. производители начали выставлять на торги также аммиачную селитру и аммофос. Сейчас минеральные удобрения на бирже на продажу выставляют «Фосагро», «Акрон», «Уралхим», «Азот» и «Тольяттиазот».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Разработчик ракеты «Союз» назвал сумму аванса за запуск спутников OneWeb

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия получила почти $1 млрд в качестве аванса за проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», поэтому с экономической точки зрения нет смысла отказываться от их запуска. Об этом сообщил журналистам гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (разработчик и производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов (его слова приводит «РИА Новости»). Так он прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb.

В июне 2015 г. «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях «Союз». Группировка спутников позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему.

По словам Баранова, на данный момент изготовлено пять из 21-й заказанной ракеты. Первые спутники по программе OneWeb планируется запустить 19 февраля, сообщал «Роскосмос». Запуск будет осуществлен с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Против реализации программы OneWeb выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ). В октябре 2018 г. представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников OneWeb все равно будет создана — с участием России или без. Поэтому лучше, если проект будет реализовываться с участием «Роскосмоса», считает Рогозин.

Технологии
Новости

Роскомнадзор повторно потребовал у BBC сведения об иностранном владении

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор направил повторное требование вещателю телеканала BBC World News в России — ООО «Бритиш телевижн» о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в стране СМИ. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, «Бритиш телевижн» 16 января передало Роскомнадзору ранее запрошенные документы, но информация, содержащаяся в них, не удовлетворила ведомство. «Информация не является исчерпывающей», — пояснил Ампелонский.

Ранее пресс-служба BBC заявила, что в России, как и в других странах, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства.

Предыдущий запрос Роскомнадзор направил 9 января. Проверка стала ответом на решение британского регулятора в области медиа и телекоммуникаций Ofcom, признавшего 20 декабря российский телеканал RT нарушившим правила вещания. Ofcom обвинил RT в пренебрежении правилами беспристрастности. По информации регулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 г.

Политика
Новости

КС обязал уточнить ограничения для владельцев СМИ с двойным гражданством

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Конституционный суд (КС) обязал уточнить норму закона о СМИ, устанавливающего ограничения на долю владения для лиц с двойным гражданством.

Суд установил, что сами ограничения конституционно допустимы, поскольку препятствуют стратегическому контролю над медиа лицами с иностранным гражданством. Такое влияние может угрожать национальной безопасности России, констатировал КС.

Однако такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в оспариваемых нормах не полностью соблюдено. В частности, в них наряду с понятием «учредитель СМИ» используется термин «участник СМИ», что затрудняет установление действительного адресата предусмотренного нормой запрета, пишет КС.

Помимо этого, замечает Конституционный суд, неясно, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать корпоративные права в пределах 20% уставного капитала.

КС изучал ст. 19.1 закона о СМИ, которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%, по жалобе предпринимателя Евгения Финкельштейна.

В 2016 г. Финкельштейн пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио-шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором его соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио-шанс». Финкельштейн доказывал, что такая передача лицензии незаконна. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения.

Принятые в 2014 г. поправки, ограничившие долю иностранцев в СМИ 20%, поставили Финкельштейна в безвыходную ситуацию, доказывал в суде его представитель: закон прямо не обязывал его продать свою долю, но возможности владеть ею лишил. В результате стоимость его активов оказалась фактически обнуленной.

Дело Финкельштейна подлежит пересмотру, но только после того, как законодатель внесет необходимые поправки в закон о СМИ, следует из решения суда. Судья КС Гадис Гаджиев, бывший докладчиком на процессе, затруднился сказать, в чью пользу оно будет. «Конституционный суд, когда рассматривает вопросы права с точки зрения Конституции, наверное меньше всего интересует — вернет ли г-н Финкельштейн свои акции, — сказал он журналистам. — Так уж устроена наша судебная система. Мы — не Конституционный суд Германии, который вправе защищать права человека в конкретном деле... Каким будет решение — в руках законодателя».

Экономика
Новости

ЦБ назвал сдержанным влияние повышения НДС на инфляцию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В условиях медленного роста потребительского спроса цены сдержанно отреагировали на повышение НДС с начала 2019 г., в связи с чем Центробанк готов улучшить свой прогноз инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на Гайдаровском форуме.

Ранее ЦБ представлял расчеты, согласно которым рост ставки НДС с 18 до 20% добавит к инфляции 0,6–1,5 процентного пункта. Морозов (его слова передает «Интерфакс») отметил, что, скорее всего, регулятор пересмотрит эту оценку. «Мы точно уходим от верхнего уровня оценки, может быть, даже будем идти вниз от середины диапазона. Пока экономика реагирует весьма сдержанно на повышение НДС», – сказал он.

Ситуация с ценами на продовольствие более сложная, заметил Морозов, однако ускорения роста цен на непродовольственные товары с поправкой на сезонность не произошло. «Это очень хорошо, то есть предварительного эффекта [от повышения НДС] фактически нет», – указал представитель ЦБ. «Скорее всего, это связано с тем, что в условиях, когда потребительский спрос растет, но медленно, просто так взять и повысить цены даже на 2 процентных пункта сложно», – заключил Морозов. Он подчеркнул, что более точно оценить вклад НДС в рост цен можно будет по итогам марта – апреля.

C 1 по 14 января 2019 г. цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%. По итогам первого месяца 2019 г. годовая инфляция может составить около 5%, к таргету ЦБ в 4% она должна вернуться в I квартале 2020 г., отметил Морозов.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6% в марте – апреле, а по итогам года составит 5–5,5%. «Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем», – добавил Морозов.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. В то же время он обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной (для основных категорий продовольствия действует льготная ставка в 10%). В качестве примера он привел яйца и сахар. Разобраться с ростом цен на товары, ставка НДС для которых не изменилась, предстоит Федеральной антимонопольной службе.

Бананы за 10 млн и рис вместо денег. Случаи рекордной гиперинфляции в истории

Политика
Новости

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у экс-главы Серпуховского района

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральная прокуратура подала в Московский областной суд иск об обращении в доход государства имущества на 10 млрд руб. бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, иск подан в связи с тем, что экс-чиновник не смог представить доказательства легальности происхождения имущества.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в ходе проверок нашла у Шестуна 565 участков земли и 22 машины. По словам Куренного, выявленное имущество оценивается в 10 млрд руб. и никоим образом не соответствует официальным доходам Шестуна. Речь идет о земельных участках, зарегистрированных на подставных лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с материалами дела.

Супруга Шестуна Юлия, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что информация о принадлежащих ее мужу земельных участках и автомобилях не соответствует действительности. По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры направлены на создание негативного мнения о ее супруге.

Шестун был задержан в середине июля 2018 г., он обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и называет дело заказным.

Недвижимость
Новости

Эксперты оценили стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве в 62 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В конце 2018 г. общая стоимость первой сотни самых дорогих квартир в Москве, находящихся в открытой продаже, составила 62,2 млрд руб. ($935 млн). Это на 24% больше, чем в IV квартале 2017 г. (43,7 млрд руб.). Такие данные приводятся в сообщении компании Savills.

Средняя цена «квадрата» в ста самых дорогих квартирах Москвы составила $32 500. Средний бюджет предложения – почти $9,4 млн.

При этом 40% квартир продается на первичном рынке, остальные – на вторичном. Наибольшее количество самых дорогих предложений расположено на Остоженке – 29 лотов, за ней следуют Патриаршие пруды (24 лота) и Арбат (14 лотов). Самая дорогая квартира продается на Патриарших прудах: пентхаус площадью 735 кв. м в строящемся доме предлагается за $36 млн.

Средняя площадь лота составляет 287 кв. м. Год назад показатель был меньше на 60 кв. м.

Читать ещё
Preloader more
Фото