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Tele2 подтвердил переговоры о создании мобильного оператора для военных

Гендиректор Теле2 Сергей Эмдин рассказал о том, что компания участвует в переговорах с подконтрольным Министерству обороны «Воентелекомом» о создании мобильного оператора для военных. Об этом сообщает ТАСС.

«Это хороший, интересный сегмент, мы надеемся, что мы сможем повысить долю рынка в таком специфическом сегменте, как военные», – заметил гендиректор Теле2. По его словам, стороны близки к подписанию контрактов.

О том, что у российских военных может появиться собственный мобильный оператор, рассказывали «Ведомостям» источники. Связь будет предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, говорил федеральный чиновник. Тогда представитель Tele2 отказался от комментариев. «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет, следует из реестра Роскомнадзора. MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, поясняли собеседники.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Сейчас стороны обсуждают технические моменты, сказал президент госкомпании Михаил Осеевский. Сумму и условия сделки он не назвал.