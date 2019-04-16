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РБК: робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок разочаровал правообладателей

Правообладатели направили в «Яндекс» письмо, в котором заявили, что его программа для поиска ссылок на пиратский контент не оправдала их ожиданий, сообщает РБК со ссылкой на три источника в медиакомпаниях.

Разработанный «Яндексом» инструмент не обладает ни точностью, ни корректностью работы с данными, отмечает Алексей Бырдин – гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Amediateka и др. По его словам, робот находит сайты с признаками нарушения, например, на таких сайтах может быть запись «Игра престолов» смотреть онлайн», однако самого нарушения – наличия видеоплеера – там нет.

Один из правообладателей провел выборочную проверку 1000 ссылок, найденных роботом «Яндекса», рассказал собеседник РБК. Из них только две содержали пиратское видео.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что недавно разметка ссылок была улучшена, в результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. В компании добавили, что будут постоянно работать над повышением точности инструмента.

О создании робота для поиска пиратского контента в марте «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса». Он рассказал, что для этого применяются принципы машинного обучения, но детально описать принципы работы новой системы отказался.