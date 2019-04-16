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РБК: робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок разочаровал правообладателей

Ведомости
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Правообладатели направили в «Яндекс» письмо, в котором заявили, что его программа для поиска ссылок на пиратский контент не оправдала их ожиданий, сообщает РБК со ссылкой на три источника в медиакомпаниях.

Разработанный «Яндексом» инструмент не обладает ни точностью, ни корректностью работы с данными, отмечает Алексей Бырдин – гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Amediateka и др. По его словам, робот находит сайты с признаками нарушения, например, на таких сайтах может быть запись «Игра престолов» смотреть онлайн», однако самого нарушения – наличия видеоплеера – там нет.

Один из правообладателей провел выборочную проверку 1000 ссылок, найденных роботом «Яндекса», рассказал собеседник РБК. Из них только две содержали пиратское видео.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что недавно разметка ссылок была улучшена, в результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. В компании добавили, что будут постоянно работать над повышением точности инструмента.

О создании робота для поиска пиратского контента в марте «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса». Он рассказал, что для этого применяются принципы машинного обучения, но детально описать принципы работы новой системы отказался.

Политика
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Песков не стал комментировать планы Кремля выдавать гражданство жителям Донбасса

Ведомости
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отказался комментировать планы Кремля упростить получение гражданства жителями ДНР и ЛНР. «Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет», — цитирует «РИА Новости» Пескова. На вопрос журналистов, находится ли этот вопрос «в повестке Кремля, Песков еще раз заявил, что не будет комментировать эту тему .

Ранее РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия рассматривает возможность предоставления жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре – без экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет. Соответствующий указ президент может подписать после выборов на Украине, которые назначены на 21 апреля.

В начале 2017 г. Россия объявила о признании на своей территории паспортов ДНР и ЛНР. В настоящий момент в России обладатели этих паспортов могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего они должны на 90 дней покинуть страну.

В донецкой и Луганской областях с весны 2014 г. продолжается вооруженный конфликт между украинской армией и сепаратистами, в результате которого часть территории этих областей оказалась под контролем сепаратистов.

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Политика
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Пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Ведомости
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Пожар в Соборе Парижской Богоматери был полностью потушен, сообщается в твиттере парижских пожарных.

Пожар продолжался более девяти часов, отмечается в сообщении. В его тушении принимали участие около 400 пожарных. Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения.

Пожар в соборе начался накануне вечером. В результате обрушились шпиль, часы и большая часть его кровли. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Официально причина пожара не называлась, но CNews со ссылкой на пожарных сообщило, что возгорание могло возникнуть при реставрации здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Ссобор Парижской Богоматери. Он попросил о помощи международное сообщество.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии

Политика
Новости

Путин «выразил сочувствие» Франции из-за пожара в Нотр-Даме

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в которой выразил сочувствие всему французскому народу из-за трагических событий в соборе Парижской Богоматери, сообщила пресс-служба Кремля. «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – отметил Путин в телеграмме.

По словам российского президента, Нотр-Дам является историческим символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры, одной из важнейших христианских святынь.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне примерно в семь вечера по местному времени. Пожарные боролись с огнем более девяти часов. Полностью выгорел шпиль собора и была повреждена кровля здания.

Собор Парижской Богоматери – один из символов французской столицы. Он выполнен в готическом стиле, строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в течение почти двух веков – с 1163 по 1345 г. С прошлого года часть собора находилась на реставрации.

Слезы и потрясение. Как Париж переживал пожар Нотр-Дам де Пари

Политика
Новости

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Ведомости
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

На обложке написано «реформы» и изображен президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого на голове горит собор. Он говорит: «Я начну с несущих конструкций».

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Огонь начал распространяться на чердаке здания. В результате обрушился шпиль, часы и большая часть кровли собора.

Пожарным удалось спасти от полного обрушения каркас собора и две башни. Макрон пообещал, что он будет восстановлен силами «лучших талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств.

Политика
Новости

В Госдуме прокомментировали идею упростить получение гражданства жителями Донбасса

Ведомости
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Для упрощения получения гражданства России жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «созрела благоприятная почва» после того, как им не дали возможности проголосовать на выборах президента Украины. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат считает, что «решение Киева о недопуске к выборам не оставило даже технической возможности жителям юго-востока быть гражданами Украины».

Высокопоставленный российский чиновник в разговоре с «Ведомостями» не исключил, что для жителей ДНР и ЛНР действительно могут упростить получение гражданства. По словам источника, близкого к руководству ДНР, слухи об этом ходят больше месяца. Однако, несмотря на слухи, реальных мер никто не видел, добавил офицер армии ДНР.

Ранее РБК и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источники, что Кремль рассматривает возможность предоставления жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре – без экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Соответствующий указ президент может подписать после выборов на Украине.

Бизнес
Новости

Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»

Ведомости
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Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов стал акционером «Газпрома», сказано в сообщении монополии. Ему принадлежит 0,017666% акций компании, которые он покупал 4 и 5 апреля. По расчетам «Интерфакса», топ-менеджер купил более 4 млн акций на общую сумму около 661 млн руб.

Акимов – член совета директоров «Газпрома» с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционеров Газпромбанка. Согласно информации ЦБ, ей принадлежит в банке 4,5% акций.

Акимов – не единственный член совета директоров «Газпрома», который является миноритарным акционером монополии. Например, председателю правления компании Алексею Миллеру принадлежит 0,00095828% акций, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – 0,001012524%, а руководителю аппарата «Газпрома» Михаилу Середе – 0,00023233%.

Финансы
Новости

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Ведомости
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Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.

В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. филиал банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ. Кроме того, в 2011–2012 гг. UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.

В минфине США отметили, что эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

В начале апреля Bloomberg писал, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. По информации агентства, США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas – $8,97 млрд.

Политика
Новости

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Ведомости
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Роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% респондентов «Левада-центра». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мартовского опроса социологов. Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% опрошенных. Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Больше половины респондентов обнаружили в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение» (эта категория с 2018 г. увеличилась с 2 до 4% опрошенных), уважение (с 29 до 41%) и симпатию (сократилась с 9 до 6%). О раздражении, страхе или отвращении к советскому вождю рассказали 19% опрошенных. Еще 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично, 7% затруднились с ответом.

Готовность оправдать человеческие жертвы «великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок», высказали 46% опрошенных, годом раньше их было 36%. Тех, кто считает, что репрессии нельзя оправдать ничем, в последнем исследовании «Левада-центра» меньше – 45%, остальные не определились со своей позицией. В 2018 г. такого мнения придерживались 49%.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордный показатель одобрения россиянами деятельности Сталина с политизацией и расколом общества. Для таких периодов характерны более радикальные исторические оценки. Также процесс формирования положительного образа советского вождя поддерживается государственными СМИ, отмечает эксперт.

Выбор редактора
Экономика
Новости

В Совете Федерации предложили создать государственный фонд для санации бизнеса

Ведомости
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Сенатор Максим Кавджарадзе предложил создать государственный Центр санации бизнеса, сообщили РБК в комитете Совета Федерации по регламенту. Если комитет и эксперты одобрят инициативу на заседании 16 апреля, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник издания в аппарате верхней палаты парламента.

Речь идет о фонде для защиты работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, пояснили в комитете. В проекте пояснительной записки отмечается, что в России растет число банкротств среди юридических лиц: в 2014 г. в Центральном федеральном округе было 3600 банкротств, в 2017 г. их число выросло до 11 500.

Инициатива предполагает, что Центр санации бизнеса станет площадкой, на которой компании, находящиеся в сложной ситуации, смогут получить помощь и взаимодействовать с банками, инвестфондами и экспертными организациями. Однако в документе не уточняется, как будет финансироваться фонд, его полномочия и какой госорган будет его курировать.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко сказал РБК, что сейчас это только идея, которая в дальнейшем может стать законопроектом, но ключевым в этом вопросе будет мнение правительства. Сам сенатор считает, что у проекта есть потенциал. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян назвал идею создания такого фонда сомнительной. Он отметил, что уже существуют такие санаторы, как «ВТБ капитал» и «Сбербанк капитал», и нет необходимости в создании отдельного органа.

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал об интересе Louis Vuitton к управлению отелем в Москве

Ведомости
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Китайская компания China Vanke ведет переговоры с французской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE об управлении отелем, который появится в центре Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из столичных девелоперов и консультанта на рынке коммерческой недвижимости. В компаниях тему не комментируют.

В 2018 г. Vanke получила 70% в проекте реконструкции зданий Академии ракетных войск имени Петра Великого на Москворецкой набережной. В этот проект компанию привлек «Горкапстрой-гарант», который в 2017 г. приобрел на аукционе 30 строений за 10 млрд руб. Владельцем «Горкапстроя» значится бывший топ-менеджер «Главстроя» Артур Маркарян, которого связывали с Геннадием Тимченко, но представители Volga Group это отрицали.

Реконструкция на Москворецкой набережной предполагает открытие дизайнерского отеля на 100 номеров, который будет работать под люксовым брендом Cheval Blanc, рассказали собеседники издания. Похожие объекты у LVMH есть в Париже, Куршевеле, Сен-Бартельми и на Мальдивах. Также компания управляет шестью отелями под брендом Bvlgari. Еще один такой объект в ближайшее время откроется в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы. Его инвестором является миноритарий сети «Магнит» Алексей Богачев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку LVMH 5-звездочной «Гранд отель Европа» в центре Санкт-Петербурга у Belmond. О сделке $2,6 млрд было объявлено в декабре 2018 г.

Политика
Новости

Конгрессмены США запросили у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Ведомости
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Палата представителей, контролирующаяся республиканской партией, направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники. Повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уточнил, что группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля, передает Bloomberg. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы. В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 г., с тех пор как демократы получили большинство в нижней палате конгресса. По словам Шиффа, банк сотрудничает со следствием, поэтому в его адрес была направлена так называемая «дружественная повестка». Обычно она выдается, когда компания или банк готовы предоставить информацию, но хотели бы получить официальный запрос. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

Ко времени вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом, отмечает агентство, банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего за это время Deutsche Bank выдал его структурам около $2 млрд. Возможные финансовые рычаги влияния не были упомянуты в четырехстраничном резюме генпрокурора Уильяма Барра о выводах спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который 22 месяца вел расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 г.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization считает, что повестки являются «беспрецедентным злоупотреблением властью», а также «последней попыткой демократов» в палате представителей напасть на главу государства и его семью, приводит агентство выдержки из его заявления.

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