«Яндекс» запустил робота для поиска пиратов

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Благодаря новой программе-роботу «Яндекс» за короткое время может найти миллионы страниц с пиратским контентом, что на порядок больше, чем сейчас содержится в реестре Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» нашел способ убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Компания разработала и запустила специальную программу-робота, которая ищет в сети страницы с контентом, схожие с теми, что уже попали в пиратский реестр, уточнил он, для этого применяются принципы машинного обучения. Более детально описать принципы работы новой системы анализа пиратских страниц представитель «Яндекса» отказался.

В ноябре прошлого года крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Главное, чего добились правообладатели, – «Яндекс» и другие поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов. Как утверждали продюсеры и телеканалы, именно через поисковые системы пользователи чаще всего находят пиратские сайты. Согласно меморандуму, правообладатели присылают «Яндексу» найденные ими ссылки на пиратский контент, эти ссылки вносятся в единый реестр.