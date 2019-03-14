«Яндекс» запустил робота для поиска пиратов
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«Яндекс» нашел способ убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Компания разработала и запустила специальную программу-робота, которая ищет в сети страницы с контентом, схожие с теми, что уже попали в пиратский реестр, уточнил он, для этого применяются принципы машинного обучения. Более детально описать принципы работы новой системы анализа пиратских страниц представитель «Яндекса» отказался.
В ноябре прошлого года крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Главное, чего добились правообладатели, – «Яндекс» и другие поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов. Как утверждали продюсеры и телеканалы, именно через поисковые системы пользователи чаще всего находят пиратские сайты. Согласно меморандуму, правообладатели присылают «Яндексу» найденные ими ссылки на пиратский контент, эти ссылки вносятся в единый реестр.
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