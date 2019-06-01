Технологии

Новости

Элтон Джон назвал цензурой удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Создатели фильма «Рокетмен» и музыкант Элтон Джон опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российских прокатчиков картины в цензуре. «Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebоok.

В заявлении также отмечается, что прокатчик, вырезав отдельные сцены, лишил аудиторию возможности посмотреть фильм в том виде, в каком он был задуман. «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — говорится в сообщении.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». После показа фильма кинокритики обратили внимание на то, что в российской версии вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография Элтона Джона с супругом, в подписи к которой говорилось, что музыкант встретил настоящую любовь.

Прокатчик фильма в России, компания «Централ партнершип» подтвердила удаление некоторых сцен из фильма, объяснив, что это было сделано «для соответствия картины законодательству России».

Министерство культуры заявило, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Какие фильмы не разрешили показать в России