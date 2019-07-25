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МВД попросило у СМИ данные журналистов, освещающих акцию 27 июля

Управление МВД по Москве попросило руководство СМИ направить в пресс-службу ведомства данные журналистов, которые будут работать на «мероприятиях» 27 июля. Обращение размещено на сайте ведомства. В нем не уточняется, о каких «мероприятиях» идет речь.

Ведомство также рекомендовало журналистам взять с собой документ, удостоверяющий личность, и редакционное удостоверение, а их иностранным коллегам – карточку аккредитации МИД России. «Обращаем внимание на недопустимость использования статуса журналиста не для освещения публичного мероприятия, а для участия в нем», – подчеркнули в полиции.

27 июля не согласованную с властями акцию планируют провести незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. За призывы к участию в ней 24 июля на 30 суток был арестован политик Алексей Навальный и задержан координатор его московского штаба Олег Степанов.

Ранее московские избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы. В качестве причины избиркомы назвали недостаточное число достоверных подписей, собранных в их поддержку. В частности, не были допущены глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, сторонники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. Оппозиционеры заявили, что их намеренно не хотят допускать к участию в избирательной кампании, и потребовали зарегистрировать всех, кто собрал нужное число подписей.