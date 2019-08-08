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ФАС возбудила дело в отношении Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского», отмечается в сообщении. Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

Изучив все материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, говорится в сообщении службы. Ведомство отмечает, что помимо «Лаборатории Касперского» еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру столкнулись с ограничениями со стороны Apple после запуска Screen Time. ФАС приводит ссылку на статью The Verge, в которой об этом говорится.

Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции, уточнила ФАС. Его рассмотрение назначено на 13 сентября.

Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания. По мнению Apple, МДМ имеет право на существование, но только когда это не касается частных потребителей.