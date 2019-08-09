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Apple объяснила претензии к «Лаборатории Касперского» желанием помочь

Apple одинаково относится ко всем разработчикам, все они имеют равные возможности добиться успеха в App Store, заявила компания в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Apple отметила, что недавно обновила свои рекомендации для приложений с функцией родительского контроля. Именно с этим, по словам компании, связаны ограничения, с которыми столкнулась «Лаборатория Касперского».

Накануне ФАС возбудила дело в отношении Apple, обвинив ее в нарушении закона о защите конкуренции и злоупотреблении положением на рынке. Расследование было начато по заявлению «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась в ФАС на то, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, из-за чего она лишилась существенной части функционала. При этом в это же время Apple вывела на рынок собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

Согласно заявлению Apple, приложение «Лаборатории Касперского» использовало технологию, которая могла нарушить конфиденциальность пользователей. Несмотря на рекомендации, компания не привела Kaspersky Safe Kids в соответствие с новыми правилами, отметила Apple. «Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений», – цитирует заявление компании агентство «Прайм».

При этом, как отмечает Apple, другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены и в настоящее время доступны в App Store.

Apple в апреле сообщила, что удалила из App Store несколько приложений с функцией родительского контроля из-за того, что они использовали технологию Mobile Device Management. Она предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете, писала компания.