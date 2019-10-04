Apple увеличила производство новых бюджетных iPhone из-за большого спроса

Политика

Новости

NYT: американские дипломаты готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Американский посол в ЕС Гордон Сондленд и спецпредставитель на Украине Курт Волкер готовили для украинского президента Владимира Зеленского заявление о поддержке Киевом проведения расследования против крупнейшего независимого производителя газа на Украине Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

По их информации, о подготовке заявления знал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Документ был составлен через несколько недель после состоявшегося 25 июля телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Неизвестно, знает ли о содержании заявления Зеленский, отмечает газета. Но, по словам источника издания, один из помощников украинского президента знал о готовящемся документе. Данное заявление было попыткой успокоить Трампа и Джулиани и нормализовать отношения между двумя странами, пишет газета.

Сондланд и Волкер считают, что Джулиани отрицательно влияет на мнение Трампа об Украине. Получение подобного обязательства от президента Украины должно было подтолкнуть Трампа к оказанию поддержки новому украинскому правительству, говорят источники. Сам Джулиани заявил газете, что он знает о подготовке заявления, однако оно составлялось не по его просьбе. По его словам, документ содержит обязательство по расследованию дела Burisma и обстоятельств вокруг президентских выборов США в 2016 г.

В четверг, 3 октября, телеканал ABC News опубликовал фрагменты переписки американских дипломатов, в которых говорится о подготовке заявления.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович из-за того, что она препятствовала проведению расследования в отношении Burisma Holdings. По информации источников издания, сотрудникам госдепартамента США дали понять, что отзыв Йованович является одной из приоритетных задач для Трампа. Ее возвращение в США одобрил госсекретарь Майкл Помпео, отмечает газета.

Во время президентства Барака Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. Его доход за пять лет составил около $2 млн. По мнению Трампа, это является показателем коррупции.

В конце апреля Джо Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Сейчас Байдену 76 лет, ранее он восемь лет занимал пост вице-президента США при Обаме.