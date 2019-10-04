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Apple увеличила производство новых бюджетных iPhone из-за большого спроса

Ведомости
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Компания Apple попросила поставщиков увеличить производство iPhone 11 на 10%, или на 8 млн штук, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. «Эта осень оказалась более загруженной, чем мы предполагали. Раньше Apple была достаточно консервативна относительно заказов», — отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Apple отказалась от комментариев.

Как отмечает Nikkei Asian Review, новый бюджетный смартфон от Apple вызвал больший спрос, нежели ожидалось. Это подтверждает успешность стратегии гендиректора Apple Тима Кука по привлечению клиентов более дешевыми моделями на фоне слабеющей экономики, подчеркивает издание.

В сентябре Apple представила три новых iPhone — iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенная версия, которая названа iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 — бюджетный гаджет, наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона Retina-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, а также две камеры, одна из которых — широкоугольная. Цена смартфона в России — от 59 990 руб.

В российских магазинах новая линейка гаджетов продается лучше прошлогодних.

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Политика
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Перестрелка произошла на заводе «Кубанские деликатесы» из-за спора учредителей

Ведомости
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Попытка рейдерского захвата произошла на заводе «Кубанские деликатесы» Славянском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из них, на территорию завода вошла группа из восьми вооруженных людей и попыталась взять предприятие под свой контроль. Эти люди открыли стрельбу и ранили двух охранников предприятия. Как сообщил другой источник издания, один из охранников ранен в голову, второй получил легкое пулевое ранение. ТАСС отмечает, что число раненных возросло до трех, но госпитализация потребовалась только одному из пострадавших.

Захватчики сначала попытались взять в заложники находившихся на территории завода людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. В приемной директора «Кубанских деликатесов» подтвердили факт перестрелки. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», — сказал сотрудник завода «Интерфаксу».

Как пояснил ТАСС глава Славянского района Роман Синяговский, причиной перестрелки стал спор между двумя учредителями.  «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», — пояснил он. В беседе с РИА Новости представитель администрации района назвал произошедшее попыткой рейдерского захвата.

ООО «Кубанские деликатесы» — консервный завод в городе Славянск-на-Кубани, основан в 2003 г. Является одним из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Продукция завода продается в России и Казахстане. 

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Бизнес
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Бывший топ-менеджер «Пятерочки» перешел на работу в «Дикси»

Ведомости
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Алексей Клочков назначен заместителем генерального директора по коммерции группы компаний «Дикси», говорится в ее сообщении. Уточняется, что в зону ответственности Клочкова будут входить вопросы категорийного менеджмента, маркетинга, электронной коммерции и big data.

Клочков – выпускник МГУ им. Ломоносова. С 2016 по 2018 г. занимал должность коммерческого директора торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group, а до этого работал на различных управленческих позициях в компании Procter & Gamble.

Ранее сообщалось, что бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, развивавший «Пятерочку», стал топ-менеджером крупнейшего табачного дистрибутора России – компании «Мегаполис». Как выяснили «Ведомости», в «Мегаполисе» Плетнев займется взаимодействием с ритейлером «Дикси» – продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. ГК «Дикси» управляла 2707 магазинами в 755 городах и населенных пунктах России.

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Политика
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Три человека погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине

Ведомости
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В результате аварийной посадки транспортного Ан-12 на территории Украины погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что утром – в 7:10 мск – в ведомство поступила информация, что Ан-12 при заходе на посадку в 13,7 км от аэропорта «Львов» исчез с радара. Через 19 минут член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Ан-12 нашли в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились восемь человек: один – человек, сопровождавший груз, который находился на борту, и еще семеро – члены экипажа. В результате падения самолета трое погибли, еще четверо пострадали.

Причиной аварийной посадки стало то, что у самолета закончилось горючее, сообщило министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, Ан-12 принадлежит авиакомпании «Украина – Аэроальянс», он совершал рейс из Испании во Львов.

По информации аэропорта «Львов», Ан-12 летел в Турцию и садился на дозаправку.

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Бизнес
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Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве

Ведомости
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Владелица бутика Aizel Айсель Трудел откроет магазин Aizel x Team Putin, сообщает РБК. Первыми обратили внимание на рабочих, устанавливающих такую вывеску над дверями магазина на Большой Дмитровке, авторы Telegram-канала Blueprint. Представитель Aizel подтвердил РБК, что бутик с капсульной коллекцией откроется 8 октября.

В распоряжении издания также оказалось приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin.

Team Putin – это движение хоккеиста Александра Овечкина. Овечкин – сторонник президента России Владимира Путина. Он неоднократно высказывался в его поддержку, а в 2017 г. создал общественное движение Putin Team, которое поддерживало Путина на президентских выборах.

Отмечается, что магазин будет открыт на месте флагманского бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке, закрывшегося в начале июля. Принадлежащее Трудел ООО «Меркурий-регионы» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Putin Team, но он пока не зарегистрирован.

Айсель Трудел принадлежит Landau Fashion Group, владеющая правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta, Charlotte Olympia, Agent Provocateur. Трудел вошла в 2019 г. в список самых влиятельных персон мировой индустрии моды по версии Business of Fashion.

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Бизнес
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BP назвала дату ухода Дадли с поста гендиректора

Ведомости
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Боб Дадли уйдет с поста гендиректора британской BP после 4 февраля 2020 г. – даты раскрытия результатов группы за текущий год. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, 31 марта 2020 г. он выйдет на пенсию.

Его пост займет Бернард Луни, работающий в BP с 1991 г. и в настоящее время отвечающий за добычу. Он станет гендиректором и войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 г.

О том, что Дадли покинет пост гендиректора BP, сообщал Sky News в конце сентября. В начале октября Дадли подтвердил это. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости», – отметил гендиректор BP. Дадли родился 14 сентября 1955 г. В прошлом месяце ему исполнилось 64 года.

Дадли возглавил BP в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций компании, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.

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Бизнес
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«Победа» попросила Минтранс о компенсации за приостановку полетов в Грузию

Ведомости
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Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», направила письмо в Министерство транспорта России с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе «Победы».

По данным «Коммерсанта», убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 млн руб. При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета не будут выделены.

В конце июня возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги, которые закончились столкновениями с полицией и задержаниями протестующих. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Владимир Путин в ответ на беспорядки в грузинской столице запретил прямые перелеты между Россией и Грузией. Запрет вступил в силу 8 июля. Позже в Кремле допустили возобновление полетов в Грузию, если исчезнут все угрозы для граждан России, находящихся в этой стране.

До введения запрета на полеты «Победа» летала в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми. Также в Грузию летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, указывает «Коммерсантъ». В S7 изданию сообщили, что оценивают убытки в 600 млн руб., свои расчеты компания передала правительству, собеседник в Red Wings в свою очередь отметил, что компания оценивает недополученную прибыль в 200 млн руб.

Политика
Новости

NYT: американские дипломаты готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Ведомости
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Американский посол в ЕС Гордон Сондленд и спецпредставитель на Украине Курт Волкер готовили для украинского президента Владимира Зеленского заявление о поддержке Киевом проведения расследования против крупнейшего независимого производителя газа на Украине Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

По их информации, о подготовке заявления знал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Документ был составлен через несколько недель после состоявшегося 25 июля телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Неизвестно, знает ли о содержании заявления Зеленский, отмечает газета. Но, по словам источника издания, один из помощников украинского президента знал о готовящемся документе. Данное заявление было попыткой успокоить Трампа и Джулиани и нормализовать отношения между двумя странами, пишет газета.

Сондланд и Волкер считают, что Джулиани отрицательно влияет на мнение Трампа об Украине. Получение подобного обязательства от президента Украины должно было подтолкнуть Трампа к оказанию поддержки новому украинскому правительству, говорят источники. Сам Джулиани заявил газете, что он знает о подготовке заявления, однако оно составлялось не по его просьбе. По его словам, документ содержит обязательство по расследованию дела Burisma и обстоятельств вокруг президентских выборов США в 2016 г.

В четверг, 3 октября, телеканал ABC News опубликовал фрагменты переписки американских дипломатов, в которых говорится о подготовке заявления.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович из-за того, что она препятствовала проведению расследования в отношении Burisma Holdings. По информации источников издания, сотрудникам госдепартамента США дали понять, что отзыв Йованович является одной из приоритетных задач для Трампа. Ее возвращение в США одобрил госсекретарь Майкл Помпео, отмечает газета.

Во время президентства Барака Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. Его доход за пять лет составил около $2 млн. По мнению Трампа, это является показателем коррупции.

В конце апреля Джо Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Сейчас Байдену 76 лет, ранее он восемь лет занимал пост вице-президента США при Обаме.

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Технологии
Новости

«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис

Ведомости
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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ». Этот сервис позволит запускать компьютерные игры из облачных серверов Nvidia, находящихся в московском дата-центре IXcellerate. Фонд Larnabel Ventures семьи Гуцериевых вложил в проект свыше 1 млрд руб., получив мажоритарную долю. «Мы считаем игровой рынок перспективным, он растет более чем на 15% в год», – заявил изданию член совета директоров «Сафмар» Саид Гуцериев.

Основатели сервиса надеются, что в ближайшие годы его аудитория превысит 1 млн человек.

Партнерами GFN.ru также стали «М.Видео-Эльдорадо» и «Ростелеком». Оформить подписку на сервис можно будет в магазинах «М.Видео-Эльдорадо» в Москве и Петербурге, а также в личном кабинете абонентов «Ростелекома».

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Политика
Новости

Россия предложила перенести из США сессии первого комитета Генассамблеи ООН

Ведомости
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Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства. «В целях нормализации работы первого комитета и комиссии ООН по разоружению считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их сессий в 2020 г. за пределами территории США, например в Вене или Женеве», – заявил он.

Полянский на заседании первого комитета напомнил, что в апреле российская сторона заблокировала работу комиссии по разоружению ГА ООН из-за невыдачи Вашингтоном виз отдельным членам российской делегации. По его словам, из-за такой же проблемы на прошлой неделе на 74-й сессии Генассамблеи ООН под угрозой срыва оказалась работа российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Помимо этого власти США почти в полном составе не позволили правительственной делегации России принять участие в 11-й конференции по содействию вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация снова не может полноценно участвовать в работе сессии первого комитета, отметил Полянский. Он напомнил, что США в соответствии с положениями соглашения 1947 г. о штаб-квартире ООН обязаны обеспечивать доступ к центральным учреждениям ООН «безвозмездно и в возможно краткий срок». Страны – члены ООН согласились разместить штаб-квартиру ООН в США при условии выполнения вышеперечисленных гарантий.

«Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую паузу для его урегулирования. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию», – сказал Полянский, предложив временно перевести работу комитета в режим неформальных консультаций.

Ранее посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова на 74 сессию ГА ООН. Визы не были выданы председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, руководителю думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому и сотрудникам российского МИДа. Официального отказа не было, делегатам не отдали в срок паспорта.

Власти США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, говорила ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Утверждение американской стороны она опровергла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков произошедшее назвал неприемлемым и призвал ООН отреагировать.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: правительство передало «Транснефти» контроль над пунктами приема нефти

Ведомости
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На совещании по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов у вице-премьера Дмитрия Козака приняты решения, которые урегулировали разногласия участников рынка, сообщил «Коммерсанту» представитель чиновника Илья Джус.

По информации источника «Коммерсанта», знакомого с итогами совещания, «Транснефти» передадут контроль даже над не принадлежащими госкомпании пунктами приема нефти. Монополия несет ответственность за качество сырья, а следовательно, должна иметь возможность отслеживать процесс поступления нефти в систему, пояснил он.

Это опровергает собеседник «Ведомостей», участвовавший в совещании: «эта информация не соответствует действительности». По его словам, «большинство участников совещания выступили резко против этой инициативы, а на совещании обсуждался вопрос предельно допустимого уровня хлорсодержащих соединений».

«Транснефть» официально не комментирует эту информацию. Ранее компания сообщила, что по итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему сырье с содержанием ХОС более 1 ppm. В отдельных регионах компания сдавала нефть в систему с содержанием ХОС до 4 ppm, что «превышает уровень, приписываемый добычи «Роснефти» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», отмечала «Транснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другу цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения. В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm, а контроль за качеством сырья передать независимым специалистам.

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Политика
Новости

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

Ведомости
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Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Это буквально на следующей неделе», – передает его слова УНИАН.

Ранее, 13 сентября, украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале подготовки Украиной списка для проведения нового обмена. По его словам, соответствующий вопрос будет поднят во время встречи в нормандском формате (представители Украины, России, Франции и Германии – «Ведомости») в Минске. Зеленский надеялся, что встреча произойдет до конца сентября. Однако она так и не состоялась. 1 октября украинский лидер сообщил, что «последние препоны» для проведения встречи сняты. Он не стал называть конкретную дату, отметив, что она станет известна в ближайшее время.

В начале сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В результате обмена в Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину – моряки, задержанные за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин ранее назвал обмен удерживаемыми лицами шагом к нормализации двусторонних отношений.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

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