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АФК «Система» вернется к своей дивидендной политике в 2020 году

Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков анонсировал возврат компании к действующей дивидендной политике (выплаты не менее 1,19 руб. на акцию) в следующем году, сообщает «Интерфакс».

«Мы и так снижаем долговую нагрузку, мы планируем вернуться в следующем году к прежней дивидендной политике», – сказал Евтушенков журналистам в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде. По итогам II квартала долг АФК «Система» составил 217,9 млрд руб.

Ранее АФК «Система» из-за необходимости сократить долг обсуждала продажу «Детского мира», однако никто не предложил устраивающей корпорацию цены, говорил Евтушенков ранее. Сейчас корпорация не планирует менять стратегию актива. «Они уверенно идут, уверенно зарабатывают, хорошие дивиденды платят. Честно говоря, искренне говорю, что никакой необходимости продать его нет», – заявил он.

Компания приняла эту дивидендную политику в апреле 2017 г., но после резкого роста долговой нагрузки из-за судебных разбирательств с «Роснефтью» была вынуждена отказаться от нее. В 2018 г. «Система» выплатила 100 млрд руб. по условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии. За 2017 и за 2018 гг. акционеры получали 0,11 руб. на акцию.