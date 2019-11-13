Facebook удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов

«В первой половине 2019 г. запросы от властей на пользовательские данные увеличились на 16% с 110 634 до 128 617. Из общего объема власти США продолжают подавать наибольшее количество запросов, за ними следуют Индия, Великобритания, Германия и Франция», — отмечается в пресс-релизе. «В США мы получили 50 741 запрос, что на 23% больше запросов, чем в аналогичном периоде 2018 г. Из всех запросов США 66% включали в себя пункт, запрещающий Facebook уведомлять пользователя о поступившей заявке», — уточнили в компании.