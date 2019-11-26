Дурова вызвали в суд США дать показания по криптовалюте от Telegram

В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие.