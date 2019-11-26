Дурова вызвали в суд США дать показания по криптовалюте от Telegram
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали в суд для дачи показаний из-за планов выпустить криптовалюту Gram. Об этом свидетельствует распоряжение судьи окружного суда южного округа Нью-Йорка. Мероприятие пройдет 7 или 8 января 2020 г., говорится в документе. Место в нем не указано.
В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие.
Выпуск должен был состояться в 2019 г. Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен.
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