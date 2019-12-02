Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital
Rambler Group провела обратный выкуп 6,08% головной компании группы (ООО «Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников, отмечается в пресс-релизе Rambler Group.
«Доля Era Capital в Rambler Group сократилась до 0,92%», — уточнил «Ведомостям» представитель холдинга Александр Дмитриев. «В связи с сокращением доли Era Capital ее представитель покинет состав совета директоров. В настоящее время мы рассматриваем кандидатуры независимых членов. Общее количество членов совета директоров при этом не изменится и составит 9 человек», — пояснил Дмитриев. Для выкупа Rambler Group использовала собственные средства. Сделка будет закрыта до конца года. Сумму сделки стороны не раскрывают.
ERA Capital получила долю в Rambler Group в 2018 г. в результате объединения онлайн-кинотеатра Okko, киносети «Кино Okko» с активами группы (Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и другие). В этом году акционером Rambler Group стал Сбербанк. Доли в холдинге были распределены следующим образом: 7% у ERA Capital, по 46,5% у Сбербанка и A&NN Александра Мамута.