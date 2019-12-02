Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital

ERA Capital получила долю в Rambler Group в 2018 г. в результате объединения онлайн-кинотеатра Okko, киносети «Кино Okko» с активами группы (Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и другие). В этом году акционером Rambler Group стал Сбербанк. Доли в холдинге были распределены следующим образом: 7% у ERA Capital, по 46,5% у Сбербанка и A&NN Александра Мамута.