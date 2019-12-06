Акимов раскритиковал идею создания IT-интегратора для государства в «Сколково»
Вице-премьер Максим Акимов раскритиковал идею создания государственного IT-интегратора на базе технопарка «Сколково», сообщает «Интерфакс». Акимов добавил, что скептически относится к подобным инициативам: «Моя позиция — не стоит приходить на зрелые рынки и говорить "а вот теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов".
По мнению чиновника, это касается всех зрелых рынков. Акимов отметил, что рынку системной интеграции 20 лет, «на нем уже успели десяток раз вырасти и умереть десятки компаний». «И это замечательно. Пусть он живет по своим законам, зачем в этот процесс вмешиваться» — сказал он (цитата по ТАСС). Он добавил, что этот вопрос пока «не в повестке».
Ранее о предложении создать государственный IT-интегратор в технопарке «Сколково» (100%-ная «дочка» фонда «Сколково»), сообщили «Ведомости». Речь шла о создании в технопарке компании «Сколково-интеграция», которая будет разрабатывать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их на рынке. Такое предложение содержалось в письме технопарка премьеру Дмитрию Медведеву. А тот 5 ноября наложил резолюцию: в идее «есть рациональное зерно». Медведев также поручил проработать этот вопрос Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу. Представитель Акимова уточнял, что работа по поручениям премьера ведется.