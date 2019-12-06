Акимов раскритиковал идею создания IT-интегратора для государства в «Сколково»

По мнению чиновника, это касается всех зрелых рынков. Акимов отметил, что рынку системной интеграции 20 лет, «на нем уже успели десяток раз вырасти и умереть десятки компаний». «И это замечательно. Пусть он живет по своим законам, зачем в этот процесс вмешиваться» — сказал он (цитата по ТАСС). Он добавил, что этот вопрос пока «не в повестке».