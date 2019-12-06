Правительство не собирается запрещать крупным компаниям покупки стартапов
Вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов не имел в виду введение прямого запрета на приобретение технологических стартапов крупными компаниями, объяснил представитель вице-премьера. Ранее Акимов сказал журналистам на форуме «Глобальное технологическое лидерство», что правительство рассматривает вариант ограничений при таких покупках, обсуждая пятый антимонопольный пакет.
Речь идет только о выработке приемлемых правил для крупных компаний и стартапов, указал представитель Акимова. Для этого правительству сначала нужно четко определить, что такое цифровая платформа, какими она обладает свойствами и что такое цифровое доминирование, перечислил он. Закончить эту работу нужно в течение следующего года, чтобы четко объяснить компаниям, что они могут делать и при каких условиях должно вмешиваться государство, рассуждает он.
Разработкой пятого антимонопольного пакета уже несколько лет занимается Федеральная антимонопольная служба, его цель – оптимизировать регулирование в цифровой среде.
Возможностью цифровой монополизации обеспокоен и Центробанк. Негативно повлиять на конкурентную среду может развитие экосистем на базе банков, сообщал ЦБ в ноябре в докладе «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке». «Если нас перерегулируют или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...» — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хайтек-гигантов в части банковской деятельности», – парировал президент Сбербанка Герман Греф на встрече с вип-клиентами (цитата по РБК). А Сбербанк, по словам Грефа, создает свою экосистему, чтобы нанести IT-гигантам «упреждающий удар».