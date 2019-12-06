Правительство не собирается запрещать крупным компаниям покупки стартапов

Речь идет только о выработке приемлемых правил для крупных компаний и стартапов, указал представитель Акимова. Для этого правительству сначала нужно четко определить, что такое цифровая платформа, какими она обладает свойствами и что такое цифровое доминирование, перечислил он. Закончить эту работу нужно в течение следующего года, чтобы четко объяснить компаниям, что они могут делать и при каких условиях должно вмешиваться государство, рассуждает он.