ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
Жалобу на HeadHunter подал разработчик сервиса по автоматизированному подбору персонала. Как утверждает ФАС, у клиентов HeadHunter (работодатели, кадровые агентства) наблюдались проблемы во время поиска работы через сайт hh.ru. HeadHunter, ссылаясь на собственные условия использования сервиса, блокировал работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала, и предлагавших взамен собственный сервис с похожим функционалом. HeadHunter, занимающий доминирующее положение на рынке, препятствовал сторонним сервисам взаимодействовать с собственной базой данных.
ФАС возбудила дело против HeadHunter в апреле 2019 г. Тогда претензии касались еще двух сервисов по подбору персонала – Superjob и Rabota.ru. В сентябре замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что дело против них было прекращено в связи с отсутствием нарушений.