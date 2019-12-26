ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

ФАС возбудила дело против HeadHunter в апреле 2019 г. Тогда претензии касались еще двух сервисов по подбору персонала – Superjob и Rabota.ru. В сентябре замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что дело против них было прекращено в связи с отсутствием нарушений.